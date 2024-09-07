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Spor

Aslan İstanbul'da kükreyecek

Milli arada hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, eylül ayının kalan haftalarında tüm maçlarını İstanbul'da oynayacak. Süper Lig'de 4, Avrupa Ligi'nde 1 maça çıkacak olan sarı-kırmızılılar 5 maçını da kazanmayı hedefliyor.

Umut Yılmaz
09:24 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:47 - 7/09/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Batshuayi ile Icardi'nin gol sevinci
Batshuayi ile Icardi'nin gol sevinci

Milli takımlar için liglere ara verilen arada 4 gün izin yapan Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı


Sarı-kırmızılılar, eylül ayının kalan haftalarında İstanbul dışına çıkmayacak. Sarı-kırmızılılar, bu dönemde 5 karşılaşma oynayacak. Süper Lig'de 4, Avrupa Ligi'nde ise 1 maça çıkacak olan Galatasaray, bu mücadelelerin tamamını kazanarak zirveye çıkmaya çalışacak




5'te 5 peşinde

Galatasaray, 14 Eylül'de evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçıyla sahalara dönecek. Eylül'ün 17'sinde ise yine iç sahada erteleme maçında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. 21 Eylül'de ise Galatasaray ligde sezonun ilk derbisine çıkacak ve Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Avrupa Ligi'nin ilk maçında 25 Eylül'de PAOK'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.












#Galatasaray
#Süper Lig
#Avrupa Ligi
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