Aslan İstanbul'da kükreyecek

Milli takımlar için liglere ara verilen arada 4 gün izin yapan Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Sarı-kırmızılılar, eylül ayının kalan haftalarında İstanbul dışına çıkmayacak. Sarı-kırmızılılar, bu dönemde 5 karşılaşma oynayacak. Süper Lig'de 4, Avrupa Ligi'nde ise 1 maça çıkacak olan Galatasaray, bu mücadelelerin tamamını kazanarak zirveye çıkmaya çalışacak

Galatasaray, 14 Eylül'de evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçıyla sahalara dönecek. Eylül'ün 17'sinde ise yine iç sahada erteleme maçında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. 21 Eylül'de ise Galatasaray ligde sezonun ilk derbisine çıkacak ve Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olacak. Avrupa Ligi'nin ilk maçında 25 Eylül'de PAOK'u konuk edecek olan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.