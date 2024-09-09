Aslan kanat arıyor

Napoli'nin ünlü golcüsü Osimhen'i kadrosuna katan Galatasaray, büyük ses getirse de kadro planlamasında yaşanan sıkıntı keyifleri kaçırdı. Önemli oyuncularını kaybeden sarı-kırmızılılarda özellikle sol kanat boş kaldı. Zaha, Kerem Aktürkoğlu, Tete ve Zaniolo'nun ayrılıklarıyla bir kanadı boşalan sarı-kırmızılılar, transferin son günü olan 13 Eylül'e kadar bir kanat transferi yapmak istiyor. Sağ kanatta Barış Alper, Yunus Akgün, Yusuf Demir gibi alternatifleri bulunan teknik direktör Okan Buruk, fırsat çıkması halinde sol kanat için bir transfer yapılmasını istedi.

Sarı-kırmızılılarda orta saha için de hamle yapılması gündemde. Gabriel Sara, hücum gücü yüksek olsa da geriye dönüşlerde yavaş kaldığı için eleştiri alıyor. Bu durumda Torreira'nın savunma yükünü tek başına sırtlayacak olması teknik heyeti düşündürüyor. Üç kulvarda da başarı hedefleyen Galatasaray, uzun ve yorucu maratonda bu bölgede de alternatifsiz kalmak istemediği için Rabiot ismi öne çıksa da şu ana kadar olumlu bir sonuç alamadı.