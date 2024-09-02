Aslan ligde yara sarıyor

Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi play-off turunda hezimet yaşayan Galatasaray, Süper Lig'de ise başka bir görüntü çiziyor. Sarı-kırmızılı takım, çıktığı 3 lig maçını da kazandı.





Sezona evinde Hatayspor maçıyla başlayan Aslan, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı. Sonraki hafta TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Cimbom, Konya ekibini de aynı skorla geçti. Galatasaray, son olarak Adana Demirspor'a konuk olurken 5-1'lik ezici bir skorla sahadan ayrıldı. Bu zaferle birlikte hem yönetim hem teknik heyet hem de futbolcu grubu rahat bir nefes aldı.





Milli ara ilaç olacak





Galatasaray, milli arada tüm problemlerini aşmaya çalışacak. Yönetim transfer sürecini tamamlayacak, teknik heyet de takım oyununu oturtmaya çalışacak. Bu dönemde hem takımdan ayrılacak isimler olacak hem de yeni isimler takıma katılacak. Yeni transferlerin de takıma tamamen uyum sağlaması için çalışmalar yapılacak.





Seriler devam ediyor





Galatasaray, ligde deplasmandaki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. Aslan, son deplasman mağlubiyetini geçen sezon 11 Kasım 2023'te Hatay karşısında almıştı. Sarı-kırmızılıların deplasmanda puan kaybettiği son maç ise geçtiğimiz sezon 11 Ocak'ta 1-1 sonuçlanan Sivasspor mücadelesi olmuştu. Cimbom, bu maçtan sonra 11 maçlık galibiyet serisi yakaladı.































