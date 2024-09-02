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Spor

Aslan ligde yara sarıyor

Hem Avrupa hem Süper Kupa'da sezona kötü bir başlangıç yapan Galatasaray, Süper Lig'de fırtına gibi esiyor. Bu sezon çıktığı 3 maçı da kazanan sarı-kırmızılılar, milli arada tüm problemlerini çözemeye çalışacak.

Umut Yılmaz
10:32 - 2/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:34 - 2/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Galatasaraylı futbolcuların Adana Demirspor maçındaki gol sevinci.
Galatasaraylı futbolcuların Adana Demirspor maçındaki gol sevinci.

Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi play-off turunda hezimet yaşayan Galatasaray, Süper Lig'de ise başka bir görüntü çiziyor. Sarı-kırmızılı takım, çıktığı 3 lig maçını da kazandı.


Sezona evinde Hatayspor maçıyla başlayan Aslan, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 2-1 kazandı. Sonraki hafta TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Cimbom, Konya ekibini de aynı skorla geçti. Galatasaray, son olarak Adana Demirspor'a konuk olurken 5-1'lik ezici bir skorla sahadan ayrıldı. Bu zaferle birlikte hem yönetim hem teknik heyet hem de futbolcu grubu rahat bir nefes aldı.


Milli ara ilaç olacak

Galatasaray, milli arada tüm problemlerini aşmaya çalışacak. Yönetim transfer sürecini tamamlayacak, teknik heyet de takım oyununu oturtmaya çalışacak. Bu dönemde hem takımdan ayrılacak isimler olacak hem de yeni isimler takıma katılacak. Yeni transferlerin de takıma tamamen uyum sağlaması için çalışmalar yapılacak.


Seriler devam ediyor

Galatasaray, ligde deplasmandaki yenilmezlik serisini 14 maça çıkardı. Aslan, son deplasman mağlubiyetini geçen sezon 11 Kasım 2023'te Hatay karşısında almıştı. Sarı-kırmızılıların deplasmanda puan kaybettiği son maç ise geçtiğimiz sezon 11 Ocak'ta 1-1 sonuçlanan Sivasspor mücadelesi olmuştu. Cimbom, bu maçtan sonra 11 maçlık galibiyet serisi yakaladı.









#Galatasaray
#Süper Lig
#Süper Kupa
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