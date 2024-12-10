Aslan yürüyüşü

Galatasaray, bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda zirveye oynamaya devam ediyor. Sezon başında kadro planlamasında sıkıntı yaşayan, şu anda da sakat oyuncu sayısı fazla olan sarı-kırmızılılar, tüm zorluklara rağmen yoluna emin adımlarla ilerliyor. Süper Lig’de son olarak 75 dakikasını 10 kişi oynadığı Sivasspor deplasmanından galibiyetle dönen Galatasaray, en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını 6’ya çıkararak liderliğini pekiştirdi. UEFA Avrupa Ligi’nde de başarılı giden sarı-kırmızılılar, 5 maçta aldığı 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 36 takım arasında 4. sırada bulunuyor.





HER YOLU DENİYOR

Sarı-kırmızılı takımın başarılı serüveninde aslan payı teknik direktör Okan Buruk’un oldu. 13. sırada aldığı takımı iki sezon üst üste rekorlar kırarak şampiyon yapan, bu sezon da hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi’nde emin adımlarla yürüyen Buruk, tüm zorlukların üstesinden gelmeyi başarıyor. Deneyimli çalıştırıcı, eksik bölgelerde yaşanan açıkları devşirme oyuncularla kapatıyor.





JOKER OYUNCULAR DEVREDE

Rolland Sallai, kanat menşeili olmasına rağmen Sivasspor deplasmanına sağ bek çıktı. Maç içerisinde sol beke de geçen Macar futbolcu, mücadeleyi sağ açık olarak tamamladı. Orta saha menşeili Berkan Kutlu sol bek başladığı maçta takım 10 kişi kalınca stopere geçerken, mücadeleyi yine sol bek bitirdi. Maça kanat başlayan Barış Alper Yılmaz ise bir süre sol bek görev yaptı. Buruk bu konuda ise "Elimizdeki oyunculara göre çözüm arıyorum ve hep çözüm bulduk" açıklamasını yaptı.



