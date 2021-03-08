Aslan'a bir çelme daha

Süper Lig’in 29. haftasında Sivasspor’u konuk eden Galatasaray, iki kez geriye düştüğü maçtan beraberlikle ayrıldı: 2-2. 8 maçlık galibiyet serisi geçen hafta Ankaragücü maçında sona eren sarı-kırmızılılar, Sivasspor ile berabere kalarak üst üste 2. puan kaybını yaşadı. Daha önce rakibine 14 Süper Lig mazçında da yenilen Sivasspor ilk kez puan aldı. 7. dakikada Onyekuru’nun pasında Fernandes’in vuruşunda kaleci Ali Şaşal gol izni vermedi. 9. dakikada Linnes’in geri pasında araya giren Gradel, topu ağlara gönderdi: 0-1. 14’de Babel’in pasında Falcao, düzgün bir vuruşla skoru eşitledi: 1-1. 38. dakikada Gradel’in şutu Muslera’dan dönerken, altıpas içerisinde önünde topu bulan Boyd, Sivas’ı 2-1 öne geçirdi. 54’de Belhanda’nın sağdan kullandığı kornerde Falcao, kafa vuruşunda çerçeveyi tutturamadı. 56’da Falcao’nun pasında Onyekuru’nun şutunu kaleci Ali Şaşal iki hamlede kontrol etti. 60’da Linnes’in sağdan ortasında Babel’in kafa vuruşunda kaleci bir kez daha gol izni vermedi. 66’da Uğur, ceza sahası içerisinde topa elle müdahale ederken, hakem Ali Şansalan VAR’ uyarısı sonrası pozisyonu izleyip penaltı kararı verdi. 68’de penaltıyı kullanan Falcao, skoru yine eşitledi: 2-2. Galatasaray son dakikalara kadar gol için yüklense de sonuç değişmedi.

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Galatasaray’ın Kolombiyalı santrforu Radamel Falcao, Süper Lig’de yaklaşık 4,5 ay sonra gol sevinci yaşadı. Ligde son olarak 24 Ekim 2020’de 6. haftada oynanan Erzurumspor maçında gol sevinci yaşayan Kolombiyalı yıldız futbolcu, 134 günlük suskunluğunu Sivasspor karşısında bozdu ve bu sezonki gol sayısını 7’ye çıkardı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Falcao, “Allah’a şükürler olsun iyi döndüm. Kendimi saha içinde rahat hissettim. Yapmam gereken şey takım arkadaşlarıma yardım etmekti. Şu an tek düşündüğüm bir sonraki maçta takım arkadaşlarıma yardım etmek. Galatasaray olarak asla pes etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

qGalatasaraylı taraftarlar, tribünlere, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve kadına şiddete vurgu yapılan mesajların yer aldığı pankart astı. Skor tabelasına da “Kadına şiddete hayır. Susma!” ifadesi yazıldı.

Florya’nın zemini bu stattan daha iyi

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Galatasaray’da dün gördügü sarı kartla cezalı duruma düşen Younes Belhanda, Süper Lig’in 29. haftasında Kayserispor ile oynayacakları maçta takımını yalnız bırakacak. Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Faslı futbolcu, “İlk yarı iyi oynadık. Rakibe skor avantajı verdik. Geri gelmek daha zor oluyor böyle olunca. Bu saha koşullarında geri dönmek de hayli zor. Zemin etkiliyor. Biz daha çok pas oyunu oynuyoruz. Bu sahaya bir çare bulunması lazım. Böyle oyunumuzu oynayamıyoruz. Florya bile buradan daha iyi. Gerekirse dünyanın en iyi uzmanlarıyla buranın düzeltilmesi lazım” dedi.

Galatasaraylı Ryan Babel, maç sonrası “2 maçtır puan kaybediyoruz. Bizim için pahalıya patlayacak puan kayıpları. İyi de oynadığımızı düşünüyorum ama saha şartları kötü; futbolumuzu çok etkiliyor. Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Puan kayıplarımızı telafi etmek için yeterli zamanımız var. Paniğe kapılmaya gerek yok” dedi. Arda Turan ise Instagram’dan “Her başarı arkasında emek, mücadele, düştüğünüz yerden kalkma, inanç, gözyaşı , üzüntü ister ama en önemlisi hocamızın dediği gibi vazgeçmeme ister. Takım arkadaşlarıma inanıyorum. Biz başaracağız” paylaşımını yaptı.

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Sivas ve Beşiktaş’a yardımcı oldum!

Sivasspor’un 2. golünü atan Tyler Boyd maç sonrası “Bu maç Sivasspor ve Beşiktaş için önemliydi. Sivasspor’a puan kazandırmış olduk. Sivasspor ve Beşiktaş’a yardımcı olduğum için çok mutluyum” dedi. Beşiktaş’tan kiralanan Boyd’un sözleri, Galatasaraylıların tepkisini çekerken, Sivasspor çalıştırıcısı Rıza Çalımbay ise Boyd’un sözlerini doğru bulmayarak, “Ben de Beşiktaşlıyım. Ancak profesyoneliz. Sivasspor’dayız. Sorumluluklarımız var” derken, maç hakkında ise “Eksiklerimize rağmen buradan alınan puan iyidir” ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Stadı’ndaki Galatasaray-Sivasspor maçında, kale arkasında yer alan pankartta, “Bitlis/Tatvan şehitlerimiz kalbimizde! Milletimizin başı sağ olsun!” ifadeleri kullanıldı. Maç öncesi seremonide şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu.

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