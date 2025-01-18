Aslan'a Hatay freni

Şampiyonluk yarışını lider götüren Galatasaray, Süper Lig’in 20, haftasında küme düşme hattında bulunan Hatayspor’a konuk oldu. Maçta geriye düşen sarı-kırmızılı takım, beraberliği zor kurtardı: 1-1. Hatayspor deplasmanlarında galibiyeti bulunmayan Galatasaray, bu maçta da kaderinden kaçamadı. 8' bu sezon olmak üzere deplasmanda 17 galibiyetlik rekor serisi sona eren sarı-kırmızılılar şampiyonluk yarışında yara aldı. Karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolünü Galatasaray elinde tutsa da Hatayspor kontra atak ve duran toplarla etkili oldu. 29. dakikada Görkem’in kullandığı köşe vuruşunu Rivas indirirken, Cemali altı pas içerisinde fileleri havalandırdı: 1-0. Geriye düşen Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk, ikinci yarıda elindeki tüm ofans gücünü sahaya sürerek vites yükseltti. 54. dakikada Mertens, Cemali’nin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kalırken; hakem VAR uyarısı sonrası pozisyonu izleyerek penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen Osimhen, 1-1'lik eşitliği sağladı. Son 30 dakika oyunu tamamen Hatayspor yarı sahasına yıkan sarı-kırmızılılar, özellikle kanat oyuncularının taşıdığı toplarla tehlikeli olsa da son vuruşlarda başarılı olamadı. Önce Osimhen sonra Barış Alper’le bulduğu goller ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

Buruk’tan penaltı ve VAR tepkisi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, penaltılarının verilmediğini belirtirken, yabancı VAR'ı da eleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Maçı kazanmak için çok pozisyona girdik. Top girmedi bir türlü. Maçın önemini anlamadık. Rakibimize öne geçme ve dirençli olma şansı verdik. Bitiriciliğimiz iyi olsaydı çok rahat maç olabilirdik. İlk yarı çok net penaltı pozisyonumuz vardı. Yabancı VAR geldi diye eleştirmeyecek değiliz. Nasıl Türk hakemlerini eleştiriyorsak onlarda bu eleştirilerden nasibi alacak. Eli topa götürme dünyanın neresinde olursa olsun penaltıdır" ifadelerini kullandı.

Kaleci Muslera Korkmaz'ı yakaladı

Galatasaray'In Hatayspor ile karşılaştığı maçta Fernando Muslera'dan rekor geldi. Uruguaylı file bekçisi, Bülent Korkmaz ile birlikte sarı-kırmızılı formyla Süper Lig'de en çok maça çıkan oyuncu oldu. Muslera, Galatasaray kariyerinde 428 maça çıkan Bülent Korkmaz'ı yakaladı. Muslera maçtan sonra yaptığı açıklamada, "Rakiplerimiz hata bekliyor ama sakin kalıp devam etmemiz gerekiyor. Futbolda bazen böyle uyanmalar gerekebiliyor. Bu takımı temsil ettiğim için gururluyum ve mutluyum. 428 maç Galatasaray'ı temsil etmek büyük gurur" dedi.

Dursun Özbek ameliyat oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçirdiği rahatsızlığın ardından operasyon geçirdi. Başkan Özbek, bağırsak daralması teşhisi ile ameliyat edildi. Dursun Özbek, rahatsızlığı nedeniyle kulübün geçtiğimiz çarşamba günü gerçekleştirdiği olağan divan kurulu toplantısına da katılmamıştı.











