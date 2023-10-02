Aslan'a rakip dayanmıyor

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ı bu sezon henüz yenen çıkmadı.
Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, henüz yenilgi yüzü görmedi.
Son olarak ligde Ankaragücü'nü konuk eden Aslan, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı da 2-1 kazanmasını bildi. Süper Lig'e Kayserispor beraberliğiyle başlayan Galatasaray, üst üste 6 galibiyet alarak büyük çıkış yakaladı. Bu maçlarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 7 gol gördü.
Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon bitiren Galatasaray, 36 hafta sonunda 88 puan toplamıştı. Sarı-kırmızılılar, sezonu 2.44 puan ortalamasıyla geçmişti. Bu sezon çıtayı yukarı çeken Galatasaray, 7 maçta 2.71 ortalama yakaladı.
Sezonu Şampiyonlar Ligi Elemeleri ile açan Galatasaray; sırasıyla Litvanya ekibi Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ve Norveç ekibi Molde'yi eleyerek gruplara kaldı. Elemelerde 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti. İlk maçta Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, yarın deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacak.