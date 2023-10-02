Aslan'a rakip dayanmıyor

Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da yoluna doludizgin devam eden Galatasaray, henüz yenilgi yüzü görmedi.





Son olarak ligde Ankaragücü'nü konuk eden Aslan, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı da 2-1 kazanmasını bildi. Süper Lig'e Kayserispor beraberliğiyle başlayan Galatasaray, üst üste 6 galibiyet alarak büyük çıkış yakaladı. Bu maçlarda 14 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 7 gol gördü.









Puan ortalaması uçtu





Geçtiğimiz sezon ligi şampiyon bitiren Galatasaray, 36 hafta sonunda 88 puan toplamıştı. Sarı-kırmızılılar, sezonu 2.44 puan ortalamasıyla geçmişti. Bu sezon çıtayı yukarı çeken Galatasaray, 7 maçta 2.71 ortalama yakaladı.









Avrupa'da durmak yok





Sezonu Şampiyonlar Ligi Elemeleri ile açan Galatasaray; sırasıyla Litvanya ekibi Zalgiris, Slovenya'nın Olimpija Ljubljana takımı ve Norveç ekibi Molde'yi eleyerek gruplara kaldı. Elemelerde 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşti. İlk maçta Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, yarın deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United ile oynayacak.



















