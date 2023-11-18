Aslan'da gözler ara sonrasında

Son dönemde düşüş yaşayan Galatasaray, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmeye çalışıyor.





Ligin ilk 11 haftasında 10 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, Hatayspor'a 2-1 mağlup olarak hem yenilmezlik hem de galibiyet serisini kaybetti. Aslan, Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki son 2 maçında ise Bayern Münih'e yenildi.













Buruk ders çalışıyor





Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, lige verilen arayı hatalarına bakmak için bir fırsat olarak görüyor. Oyuncularına 4 gün izin vermesine rağmen kendi izin yapmayan tecrübeli çalıştırıcı; kadro tercihleri, oyun planı, formasyon gibi konular üzerine çalışıyor.





Özellikle son haftalarda bitiricilik konusunda yaşanan sıkıntı ve kolay yenen goller de Okan Buruk'un üzerinde durduğu diğer konular olarak dikkat çekiyor.





Milli ara iyi geldi





Sezon başı itibarıyla yoğun tempoda forma giyen futbolcular, milli arada bir nebze olsun dinlenme şansı buldular. Özellikle Bayern Münih ve Hatayspor deplasmanlarını 3 gün içerisinde oynayan sarı-kırmızılılar, eve bile uğramadan Almanya'dan direkt Mersin'e geçmişti.















