Aslan'da hedef Kadıköy'de 3 puan

Süper Lig'e fırtına gibi başlayan Galatasaray, üst üste 5 galibiyetle liderlik koltuğuna oturdu. Fenerbahçe maçı öncesi moral bulan sarı-kırmızılılar, Kadıköy'deki derbi hazırlıklarına da 'mutlak galibiyet' parolasıyla başladı.
Galatasaray, Süper Kupa ve Avrupa maçlarında istediği sonuçları alamasa da Süper Lig'e fırtına gibi bir giriş yaptı. Ligde ilk 5 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da liderlik koltuğuna oturdu. Bu hafta Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, aldığı galibiyetlerle moral buldu. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini de deplasmanda yenip bu sezon da şampiyonluk için en ciddi aday olduğunu göstermek istiyor.
Gol yağmuru
Galatasaray, bu sezon ligde 5 maçta rakip fileleri adeta gol yağmuruna tuttu. Son olarak Gaziantep FK'yı 3-1'lik skorla geçen sarı-kırmızılılar; Çaykur Rizespor'u 5-0, Adana Demirspor'u 5-1, TÜMOSAN Konya ve Hatayspor'u 2-1'lik skorlarla geçti. Bu maçlarda 17 gol atan Galatasaray, maç başına 3.4 gol ortalaması tutturdu.
Üç değişiklik hazırlığı
Talimat gereği Galatasaray'ın yeni transferleri Gaziantep FK karşısında forma giyemedi. Osimhen, Jakobs ve Sallai'nin Kadıköy'deki Fenerbahçe derbisinde forma giymesi bekleniyor. Teknik direktör Okan Buruk; sol bekte Jakobs, sol açıkta Sallai, ileri uçta ise Osimhen'e şans vermeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcı; Berkan, Yunus ve Batshuayi'yi ise bu kez yedek kulübesine çekmeyi düşünüyor. Bu arada Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle ülkesi Arjantin'e giden Icardi dün İstanbul'a geldi.