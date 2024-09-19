Aslan'da hedef Kadıköy'de 3 puan

Galatasaray, Süper Kupa ve Avrupa maçlarında istediği sonuçları alamasa da Süper Lig'e fırtına gibi bir giriş yaptı. Ligde ilk 5 maçını kazanan sarı-kırmızılı takım, bu sezon da liderlik koltuğuna oturdu. Bu hafta Kadıköy'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, aldığı galibiyetlerle moral buldu. Sarı-kırmızılılar, ezeli rakibini de deplasmanda yenip bu sezon da şampiyonluk için en ciddi aday olduğunu göstermek istiyor.