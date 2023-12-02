Aslan'da hedef zirveyi almak

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında bugün deplasmanda Pendikspor'la karşılaşacak. Lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci olan sarı-kırmızılılar, galibiyet alarak maç fazlasıyla zirveye yerleşmenin planlarını yapıyor. Önceki hafta Başakşehir'e 4-1 yenilen Pendikspor ise yaralarını sarmak istiyor.





Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Alanyaspor maçında sakatlanan Kolombiyalı futbolcu Davinson Sanchez, Pendikspor karşısında oynamayacak. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera sarı kart sınırında yer alıyor. Muslera, kart görmesi durumunda gelecek hafta İstanbul'da oynanacak Adana Demirspor müsabakasında cezalı duruma düşecek.













Kadro değişiyor





Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de bazı değişiklikler yapacak. Tecrübeli çalıştırıcı, 20 resmi maçta oynaması halinde satın alma opsiyonu devreye girecek olan Angelino'yu yedek soyunduracak. Mertens ve Ndombele kulübeye geçecek. Angelino'nun yerine Kazımcan, Ndombele'nin yerine Oliveira, Mertens'in yerine Kerem olacak.













Gözler Zaha ve Icardi'de





Galatasaray'ın Pendikspor karşısındaki en büyük kozları Icardi ile Zaha olacak. Icardi, son olarak Alanyaspor maçında fileleri sarstı. Arjantinli golcü, Süper Lig'de attığı 11 golle gol krallık yarışında zirvede yer alıyor. Zaha ise, ligdeki son 3 maçta 4 gole imza attı. Kasımpaşa maçında 2 gol atan Zaha, Hatayspor ve Alanyaspor maçlarında birer gol kaydetti. Zaha, toplamda ise 5 kez gol sevinci yaşadı.















