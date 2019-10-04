Aslan’da kadro operasyonu
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Aslan’da kadro operasyonu

Yaklaşık üç günde bir maça çıkan Galatasaray’da yorgunluk belirtileri oluştu. Teknik heyet, Gençlerbirliği maçında belirli değişikliklere gidecek. Nagatomo, Mariano, Falcao ve Babel’e kulübe yolu göründü

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Sarı-kırmızılıların Paris Saint-Germain takımıyla oynadığı maçta sahaya çıktığı ilk 11

Sarı-kırmızılıların Paris Saint-Germain takımıyla oynadığı maçta sahaya çıktığı ilk 11

Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain’e yenilen Galatasaray, yaptığı bir günlük iznin ardından Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Bu sezon çıktığı 6 lig maçının 4’ünde puan kaybı yaşayan Galatasaray’ın daha fazla puan kaybına tahammülü yok. Yaklaşık üç günde bir maça çıkan sarı-kırmızılı takım da futbolcuların yorgunluk seviyeleri yükselmiş durumda. Bu sebeple teknik heyet, Gençlerbirliği karşılaşmasında kadrosunda belirli değişikliklere gidebilir. Özellikle, bu sezon tüm maçlarda forma giyen Yuto Nagatomo ile sadece bir maçta dinlenme şansı bulabilen Mariano’nun yerine Ömer Bayram ile Şener Özbayraklı forma giyebilir. Bu isimler dışında Radamel Falcao, Babel gibi isimler de Gençlerbirliği karşılaşmasında dinlendirilebilir. Bu sebeple teknik heyet, Andone, Emre Mor, Adem Büyük gibi yedek kulübesinde forma fırsatı bekleyen futbolcularına “Hazır olun” mesajı verdi.

  • Mircea Lucescu’da G.Saray pişmanlığı
  • Teknik direktör Mircea Lucescu, Romanya’da katıldığı bir televizyon programında Galatasaray’a gitmediği için pişman olduğunu söyledi. Rumen teknik adam, Türk Milli takımında göreve gelmeden önce Galatasaray Başkanı ile görüştüğünü fakat teklifi reddettiğini, ancak bundan pişman olduğunu söyledi.

Kartal 90+3'te yıkıldı
Kartal 90+3'te yıkıldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında İngiltere’nin Wolverhampton ekibini konuk etti. Siyah-beyazlılar, istekli görüntüsüne rağmen, sonuca gidemezken uzatmada yediği golle yıkıldı: 0-1. Sezon başından beri bir türlü istediği sonuçları alamayan ve istediği oyunu da bir türlü sahaya yansıtamayan Beşiktaş için bir nefes alma maçıydı Wolverhampton mücadelesi. Maç günü gelen sakatlık ve hastalık haberleri, zaten kadro dinamiğini bir türlü oturtamamış Beşiktaş için handikaptı. Özgüveni neredeyse eksilere inmiş Beşiktaş, diğer maçlara oranla karşılaşmaya istekli başladı. Zaten teknik heyetin cok hoşuna gidecek şekilde bol pas ve topa sahip olmayla ilk yarım saati geçti. Ancak sezon başından beri geride kalan 7 resmi maçta başarılamayan hücum organizasyonu bu bölümde de eksikti. Topu bir şekilde 3. bölgeye taşıyan siyah-beyazlılar, orada istediği pozisyonları üretemedi. Diyeceksiniz ki Burak, Nkoudou ve Diaby’nin yokluğunda bu normal degil mi? Hayır değil, çünkü onların olduğu maçlarda da hücumda da üretimin ne kadar düşük olduğunu gördük. Beşiktaş’ın kapalı savunmalar karşısında zorlanması, mevcut kadro yapısıyla kolay çözülmez. Ne bir Taliscası var ne de bir Sergen Yalçın’ı... Hal böyle olunca, gol beklentisi duran top ve şutlara kalıyor. Nitekim öyle de oldu. Beşiktaş, bulduğu ciddi pozisyonları kornerden buldu.Beşiktaş, ikinci yarıya da topa sahip olarak başladı. Bu yarıda gol arzusu daha çok vardı ancak kurulmak istenen baskı, 60’a kadar pozisyona dönüşmedi. Bu dakikalarda seyirci desteği ile gol arzusu daha da arttı.Diğer maçlarına oranla daha istekli oynayan Beşiktaş’ın en büyük sorunu olan pozisyon üretme ve tamamlama işi yine gerçekleşmedi. 90+’de Willy Bolly’nin attığı gol ise gecenin kötü bitmesine neden oldu. Avcı’ya protestoBeşiktaşlı taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı’yı protesto etti. Wolverhampton Wanderers’ın 90+3. dakikada gelen golünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar, “Abdullah Avcı yere yatsana” ve “Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor” şeklinde tezahürat yaptı. Bir grup taraftar da Abdullah Avcı’yı istifaya çağırdı.Beşiktaş’a 2 sakatlık 2 hastalık darbesiBeşiktaş’ta Burak Yılmaz riske edilmeyerek kadroya alınmazken, ardından üç futbolcunun rahatsızlık ve sakatlığı moralleri bozdu. Diaby, mide bulantısı ve kusma şikayetleri sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldı. Isınmak için sahaya çıkan N’Koudou da şiddetli migren sebebiyle kadrodan çıkarıldı ve yerine Caner sahaya çıktı. Tyler Boyd ise son anda kadroya alınarak yedek kulübesinde bekledi. Maçın 27. dakikasında ise bu kez de Güven sakatlandı ve yerini Umut Nayir’e bırakmak zorunda kaldı. Siyah-beyazlı ekibin teknik heyeti, Slovan Bratislava maçında olduğu gibi savunma beklerini Douglas ve Rebocho’dan oluşturdu. Lig maçlarında bu mevkide tercih edilen Gökhan Gönül yedek beklerken, Caner ise son anda sakatlanan N’Koudou’nun yerine 11’e alınarak sol açıkta oynadı. Trabzonspor-Basel: 2-2

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