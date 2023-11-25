Aslan'da planlar 3 puan üstüne

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında bugün Alanyaspor'u konuk edecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.





Ligdeki 17 maçlık yenilmezlik serisini Hatayspor deplasmanında kaybeden ve liderliği Fenerbahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar, mutlak üç puan parolasıyla sahaya çıkacak. Alanyaspor ise ligde son 4 maçını kaybederken son galibiyetini 6 Ekim'deki Karagümrük maçında aldı.





İki takımda da sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor. Galatasaray'da Muslera ve Davinson sarı kart ceza sınırında yer alıyor.









Icardi iyileşti





Son 4 resmi maçı boş geçen Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, suskunluğunu Alanyaspor karşısında bozmayı planlıyor. Süper Lig'in ilk 9 haftasında 10 kez fileleri havalandıran Arjantinli futbolcu; Rizespor, Kasımpaşa, ve Hatayspor maçlarında suskun kaldı.





Beşiktaş maçında ayağına aldığı darbe sebebiyle sakatlanan, idmanlara çıkamasa da iğne yardımıyla maçlarda görev alan Icardi tamamen iyileşti. Takımla çalışmalara da başlayan tecrübeli oyuncu, Alanyaspor karşılaşmasında da ilk 11'de sahada yer alacak.















