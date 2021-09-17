Aslan'dan güzel başlangıç: Galatasaray Lazio'yu devirdi

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk mücadelesinde evinde İtalyan devi Lazio’yu konuk eden Galatasaray, hem maçı 1-0 kazanarak turnuvaya 3 puanla giriş yaptı hem de liderliğe yükseldi. Gruptaki diğer maçta ise Fransa’nın Marsilya takımı deplasmanda öne geçtiği maçta Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldı. Avrupa kupalarının grup aşamasında son galibiyetini 3 yıl önce alan sarı-kırmızılı takım, bu hasreti de dindirmiş oldu.

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Yeni transferleri ve gençleşen kadrosuyla Türk Telekom Stadyı’nda oynanan maça istekli başlayan Galatasaray, mücadelenin tamamında üstün olan taraftı. Sarı-kırmızılı takım, ilk yarının tamamında oyunun kontrolünü elinde tutarken, istastistik olarak da rakibine büyük üstünlük sağladı. Lazio’ya topla oynama üstünlüğünü kaptırmayan Galatasaray, ilk devrede rakibine isabetli şut izni de vermedi. Temsilcimiz, 24. dakikada Morutan ile gole yaklaşsa da Rumen futbolcu şutunda direği geçemedi. Karşılaşmanın ikinci devresi de Galatasaray’ın kontrolünde başladı.

Lazio cephesi, 56. ve 65. dakikalarda yaptığı 4 değişiklikle oyunu domine etmek isterken, başarılı olamadı. 66’da Morutan’ın sağdan açtığı ortayı Lazzari havalandırırken, topu kornere yumruklamak isteyen kaleci Strakoshka kendi ağlarına gönderdi: 1-0. Mücadelenin devamında Lazio, Galatasaray kalesinde baskı kurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Maçın tamamında oyun disiplinine sadık kalan sarı-kırmızılı takım, son düdükle birlikte 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.