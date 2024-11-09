Aslan’ın Avrupa iştahı

Bu sezon yarıştığı her kulvarda fırtına gibi esen Galatasaray, zaferlerine zafer ekliyor. Hem Süper Lig hem de UEFA Avrupa Ligi’nde yarışan sarı-kırmızılılar, iki turnuvada da namağlup unvanıyla ilerliyor. Son olarak Kupa 2’de İngiliz devi Totten-ham’ı deviren Aslan, puan tablosunda 3. sıraya yükseldi. Lig aşamasını ilk 8 içerisinde bitirmesi halinde direkt son 16’ya kalacak olan Galatasaray, Avrupa Ligi şampiyonu olmanın kuruyor. 2000 yılında UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupası’nı kazanan Galatasaray, Avrupa’da alınacak bir kupanın daha hesaplarını yapıyor.





TARİHİ TEKRARLAYACAK

Galatasaray forması giydiği dönemde 4 sene üst üste şampiyon olan ve UEFA Kupası’nı kazanan teknik direktör Okan Buruk, benzer bir başarıyı da teknik direktör olarak kazanmak istiyor. Süper Lig’de 2 sezondur şampiyon olan başarılı çalıştırıcı, bu sezon üst üste 3. şampiyonluğu için emin adımlarla ilerliyor. UEFA Avrupa Ligi’nde de bileği bükülmeyen Buruk, Kupa 2’yi bir kez de teknik direktör olarak kaldırmayı planlıyor. Galatasaray kariyerine rekorlarla devam eden Buruk, son olarak UEFA Avrupa Ligi’nde en çok maç kazanan Türk teknik direktör oldu.





BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Yeni sezona Avrupa Ligi ve Süper Lig’de yarışarak başlayan Galatasaray’ın iki turnuvada da bileği bükülmüyor. Süper Lig’de 10 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 30 puanın 28’ini toplayarak zirveye yerleşti. UEFA Avrupa Ligi’nde de 4 maç oynayan Galatasaray, 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puan topladı. Sarı-kırmızılılar iki turnuvada da yenilgi yüzü görmedi.





İcardi sezonu kapattı

Tottenham maçında sahayı sedyeyle terkeden Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro İcardi için resmi açıklama geldi. Sarı-kırmızılı kulüp, Arjantinli futbolcunun sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Kısa süre içerisinde ameliyat olması beklenen İcardi, sezonun kalan haftalarında forma giyemeyecek. Osimhen destek paylaşımında "Daha güçlü döneceksin!" ifadelerini kullandı. Real Madrid forması giyen Kylian Mbappe de bir dönem PSG'de birlikte oynadığı Arjantinli golcü için "Güçlü kal dostum" mesajı paylaştı.





Veda gibi ayrılık mesajı

Galatasaray'ın yıldızı Icardi, sakatlığı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Arjantinli oyuncu, "Testlerden sonra en kötü haber doğrulandı. Sahalardan bir kaç ay uzak kalacağm. Daha çok çalışıp daha iyi geri döneceğim. Takım arkadaşlarıma ve tüm Galatasaray ailesine başarılarla dolu bir sezon diliyorum. Benimle ilgilenen ve yakınımda olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.





'G.Saray, Tottenham'ı ezdi'

Galatasaray’ın Tottenham'ı 3-2 yendiği maç Avrupa basınında geniş yer buldu. İngiliz gazetelerinden Daily Mirror, "Tottenham'ın rezaleti" derken, The Telegraph, Galatasaray'ın İngiliz ekibini maçın büyük bölümünde ezdiğini ifade etti. Haberde, "Bu, palyaço gösterisinin tüm kaosunun yaşandığı bir maçtı" ifadesi yer aldı. The Guardian'da ise "Tek sürpriz Tottenham'ın skorda Galatasaray'a bu kadar yaklaşmış olmasıydı" deniliken, karşılaşma için kriket maçı benzetmesi de yapıldı.





MUHTEŞEM GOLLER

İspanyol Marca gazetesi, Osimhen'in 2 golle Tottenham'ı nakavt ettiğini yazarken, Alman Kicker'de "Lig ve Avrupa'da namağlup Galatasaray, cesurca öne çıktı" İfadeleri yer aldı. Fransa'dan L'Equipe, Galatasaray'ın maç 11'e 11 oynanırken muhteşem goller atarak zaferi kazandığını yazdı. Portekiz basınından Noticias AO Minuto ise Benfica'nın radarında olan Yunus Akgün'ün golünü manşetlerine taşıdı.















