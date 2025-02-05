Aslan’ın bileği bükülmüyor

Galatasaray, Süper Lig’de en başarılı dönemlerinden birini daha yaşıyor. Son olarak deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0 yenen sarı-kırmızılı takım, en yakın rakibi Fenerbahçe’nin 6 puan önünde liderliğini sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon 38 maçta 102 puan toplayarak rekorlarla şampiyon olan Galatasaray, bu yıl çıtayı biraz daha yükseltti. 2023-2024 sezonunda 2.68 puan ortalaması tutturan sarı-kırmızılı takım, bu sezon 21 maçta topladığı 57 puanla bu oranı 2.71’e yükseltti. Geçtiğimiz sezon 21. hafta geride 54 puan toplayan Galatasaray, bu yıl aynı dönemde 57 puan hanesine yazdırdı.

HEDEF NAMAĞLUP DERBİYE

Sarı-kırmızılı takımın kısa dönem hedefi ise Fenerbahçe derbisine namağlup unvanıyla çıkmak. Süper Lig’in 25. haftasında ezeli rakibini konuk edecek olan Galatasaray, derbi öncesi Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Bu iki mücadeleyi de kayıpsız geçmek isteyen sarı-kırmızılılar, sahasındaki derbide Fenerbahçe karşısında şampiyonluk düğümünü çözmenin planlarını yapıyor.

Lemina’ya ayrılık yaradı

Galatasaray’a dönmeye hazırlanan Mario Lemina, daha güçlü geliyor. 2019-20 sezonunda sarı-kırmızılı takımda kiralık olarak forma giydiği dönemde talihsiz sakatlıklar yaşayan Gabonlu futbolcu, ayrıldıktan sonra sakatlık problemlerini çözdü. 2023 yılından beri formasını giydiği Wolverhampton’da hiç sakatlanmayan Lemina, sadece hastalık sebebiyle 2 maçta takımını yalnız bıraktı.

Barış Alper’e zam

Galatasaray, sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de Barış Alper Yılmaz için gelen teklifleri değerlendirmeye almadı. Kulübün kararına saygı duyan ve transfer konularını saha içerisine yansıtmamaya milli futbolcu, zammı kaptı. 2028 yılına e kadar sözleşmesini uzatan Barış Alper'in maaşı 2 milyon Euro bandına çıktı. Bu sezon hem lig hem kupa hem de Avrupa’da başarı arayan 24 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda İngiltere ya da İtalya’ya gitmeyi planlıyor. Barış Alper için yönetim, sezon sonunda 30 milyon Euro bonservis bekliyor.











