Aslan'ın derbi planı hazır

Süper Lig’de yarın ezeli rakibi Fenerbahçe ile son derece kritik bir maça çıkacak olan Galatasaray’da derbi planı yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Forvet hattından baskıyı başlatacak Galatasaray, rakibine oyun kurma fırsatı tanımak istemiyor.

Rakibin kontra atak hücumlarına da çıkmasını engellemek isteyen sarı-kırmızılılar alan savunmasıyla pas yollarını kapatmaya çalışacak. Özellikle orta saha oyuncuları hem birinci bölgeye hem de üçüncü bölgeye katkıda bulunacak. Hücum hattı ise sürekli hareket halinde olarak rakip defansın dengesini bozacak.

Galatasaray teknik heyetinin, derbi karşılaşması için üzerinde durduğu noktalardan birinin de duran toplar ve yan toplar olduğu kaydedildi.

Kanatlarda Feghouli ve Kerem’in oynaması beklenirken, forvet olarak Mustafa Muhammed’in yer alması bekleniyor. Halil’in milli takımdaki gibi forvet arkasında oynaması bekleniyor.

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Muslera'ya özel terapi

Galatasaray’da derbi öncesi kaptan Muslera endişesi yaşanıyor. Uruguay Milli Takımı’nın Dünya Kupası elemelerinde Bolivya’ya 3-0 yenildiği maçta hatalı bir gol yiyen ve performansı nedeniyle ülkesinde yoğun şekilde eleştirilen 35 yaşındaki kalecinin moralinin ve motivasyonunun yükselmesi için teknik heyet Florya’da mesai harcayacak. Muslera’ya ne kadar önemli olduğu ve kendisine güvenildiği belirtilecek.



