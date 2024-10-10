Aslan'ın gözdesi Barış Alper

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, değerini katlamaya devam ediyor. Genç futbolcunun piyasa değeri son olarak 21 milyon euroya yükseltildi. Bununla birlikte Barış Alper, bonservisi Galatasaray'da bulunan oyuncular arasında en değerlisi oldu. Sarı-kırmızılı takımın en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkat çeken genç yıldız, geçtiğimiz sezon şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.





İstikrar abidesi

En istikrarlı futbolcuların başında gelen Barış Alper, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 55 karşılaşmada forma giydi. 24 yaşındaki futbolcu, tüm sezon sadece bir maçı sarı kart cezası sebebiyle kaçırdı. Aynı performansını bu sezon da devam ettiren Barış Alper, Galatasaray'ın çıktığı tüm resmi maçlarda forma giydi.





Barış Alper, bu sezon 9 maçta sağ kanatta, 3 karşılaşmada sol kanatta ve 1 maçta da sağ bekte görev aldı.









Milli takımda da dikkat çekiyor

Barış Alper, Galatasaray dışında Türkiye Milli Takımı'nda da istikrar sağladı. Başarılı forvet, geçtiğimiz sezondan bu yana oynanan 17 milli karşılaşmanın 16'sında forma giydi. Özellikle EURO 2024'te adından epey söz ettiren Barış Alper, bir tek UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan İzlanda karşılaşmasını kırmızı kart cezası sebebiyle kaçırdı.



















