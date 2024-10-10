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Aslan'ın gözdesi Barış Alper

Aslan'ın gözdesi Barış Alper

Umut Yılmaz
09:2310/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Barış Alper Yılmaz, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 13 maçta 4 gol atıp 1 asist kaydetti.
Barış Alper Yılmaz, bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 13 maçta 4 gol atıp 1 asist kaydetti.

Bu sezon da zirveye oynayan Galatasaray'ın en istikrarlı oyuncusu yine Barış Alper Yılmaz oldu. Geçtiğimiz sezon 55 maça çıkan genç forvet, yeni sezonda da maç kaçırmadı. Piyasa değeri de zirveyi gören yıldız oyuncu, sarı-kırmızılı takımın en değerli ismi oldu.

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Barış Alper Yılmaz, değerini katlamaya devam ediyor. Genç futbolcunun piyasa değeri son olarak 21 milyon euroya yükseltildi. Bununla birlikte Barış Alper, bonservisi Galatasaray'da bulunan oyuncular arasında en değerlisi oldu. Sarı-kırmızılı takımın en istikrarlı isimlerinden biri olarak dikkat çeken genç yıldız, geçtiğimiz sezon şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.


İstikrar abidesi

En istikrarlı futbolcuların başında gelen Barış Alper, geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 55 karşılaşmada forma giydi. 24 yaşındaki futbolcu, tüm sezon sadece bir maçı sarı kart cezası sebebiyle kaçırdı. Aynı performansını bu sezon da devam ettiren Barış Alper, Galatasaray'ın çıktığı tüm resmi maçlarda forma giydi.


Barış Alper, bu sezon 9 maçta sağ kanatta, 3 karşılaşmada sol kanatta ve 1 maçta da sağ bekte görev aldı.


Milli takımda da dikkat çekiyor

Barış Alper, Galatasaray dışında Türkiye Milli Takımı'nda da istikrar sağladı. Başarılı forvet, geçtiğimiz sezondan bu yana oynanan 17 milli karşılaşmanın 16'sında forma giydi. Özellikle EURO 2024'te adından epey söz ettiren Barış Alper, bir tek UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan İzlanda karşılaşmasını kırmızı kart cezası sebebiyle kaçırdı.






#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Süper Lig

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