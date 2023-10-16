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Spor

Aslan'ın lige dönüş planı

Fenerbahçe'nin Hatayspor karşısında puan kaybedebileceğini düşünen Galatasaray, Beşiktaş ile oynayacağı derbiyi kazanarak liderliğe çıkmanın planlarını yapıyor. Süper Lig'deki son 7 maçını kazanan sarı-kırmızılılar, serisini de 8 maça çıkarmayı hedefliyor.

Umut Yılmaz
10:01 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon henüz yenilgi yüzü görmedi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu sezon henüz yenilgi yüzü görmedi.

Galatasaray, 21 Ekim Pazar günü yapacağı Beşiktaş derbisini zirveyi ele geçimek için fırsat olarak görüyor. Ligde Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, sahasında oynayacağı Beşiktaş derbisini zirve için çok önemli fırsat maçı olarak görüyor.


Bu sezon Süper Lig'de yenilgisi bulunmayan bir diğer takım Hatayspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin puan kaybı yaşayabileceğini düşünen Galatasaray, Beşiktaş karşısında mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip hem derbiyi hem de liderlik koltuğunu almanın planlarını yapıyor. Teknik direktör Okan Buruk da yardımcılarıyla birlikte Florya'ya kapanırken, Beşiktaş'ı detaylı şekilde analiz ediyor.



Icardi özel hazırlanıyor

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi de Beşiktaş derbisine özel olarak hazırlanan bir diğer isim olarak dikkat çekiyor. Tüm derbilerde ve önemli maçlarda gol atmasıyla tanınan Arjantinli yıldız futbolcu, bu karşılaşma için de ayrı bir hazırlık yapıyor. Icardi, Beşiktaş karşısında çıktığı 2 maçta 3 gole imza attı.







#Galatasaray
#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Süper Lig
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