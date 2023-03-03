Aslan'ın planı Belotti

Galatasaray. geçtiğimiz yıllarda da gündemine gelen Roma'nın yıldız santrforu Andrea Belotti'yi tekrar transfer listesine aldı. Yaz transfer döneminde kadrosunu bir santrforla güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki oyuncu için harekete geçti.





Nicolo Zaniolo transferinde Roma'yla iyi ilişkiler yakalayan Galatasaray, İtalyan ekibinde istediği şansı bulamayan Belotti için masaya oturacak. Sarı-kırmızılı takım, Belotti için tüm şartlarını zorlayacak.





Devre arasında Haris Seferovic'le yollarını Galatasaray'da tüm santrforların kontratı bitiyor. PSG'den kiralanan Mauro Icardi, sezon sonunda Fransız ekibine geri dönecek. 37 yaşındaki Bafetimbi Gomis'in ise kontratı sona erecek. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Aslan, bu nedenle olası ön eleme turları için hazır bir forvet istiyor.





"Gel bizimle parla"





Sezon basında Roma ile 2 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık kontrat imzalayan 29 yaşındaki forvet, oynayabileceği bir yere gitmek istiyor. İtalyan ekibinde maçlara çoğunlukla yedek kulübesinde başlayan Belotti, bu sezon henüz Serie A'da golle tanışamadı. Tecrübeli futbolcu, Tammy Abraham'ın gölgesinde kaldı. Galatasaray ise Belotti'yi bu sezon parlattığı futbolcu örnekleriyle ikna etmeye çalışacak.





Bu sezon Galatasaray'da tekrar kendilerini bulan Icardi ve Torreira, Belotti'ye örnek olarak verilecek. Sarı-kırmızılı takım, Zaniolo'yu da aynı şekilde ikna etmişti.















