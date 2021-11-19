Spor Atalanta Mustafa Muhammed için geliyor
FUTBOL FUTBOL

Atalanta Mustafa Muhammed için geliyor

İtalyan devi, Galatasaray’ın yıldız santrforu Mustafa Muhammed ile ilgileniyor. Atalanta, sarı-kırmızılı takımın Fenerbahçe ve Marsilya maçlarını takip etmesi için temsilci gönderirken, ara transferde Galatasaray’ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Abone Ol Google News
Umut Yılmaz Yeni Şafak
Atalanta Mustafa Muhammed için geliyor
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla çıktığı 20 maçta 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Galatasaray’ın Mısırlı golcüsü Mustafa Muhammed ile yakından ilgileniyor.

İtalyan ekibinin, sarı-kırmızılı takımın Nef Stadyumu’nda oynayacağı Fenerbahçe ve Marsilya maçlarını izlemesi için İstanbul’a bir temsilci göndereceği öğrenildi. Atalanta ayrıca Galatasaray’ın Roma’da Lazio ile oynayacağı karşılaşmayı da yakından takip edecek. İtalyan ekibinin, ara transfer döneminde sarı-kırmızılı takımın kapısını çalmaya hazırlandığı gelen haberler arasında.

Atalanta elinde bulunan santrforlardan birisini satmayı düşünüyor. 14 maçta 8 gol ve 5 asistlik performans ortaya koyan Duvan Zapata’nın performansından memnun olan İtalyan ekibi, 9 maçta sadece 1 gol atabilen Muriel’i elden çıkartmayı planlıyor. 30 milyon Euro piyasa değeri bulunan Kolombiyalı forveti iyi bir fiyata satmak isteyen Atalanta, Muriel’in yerini Mustafa Muhammed ile doldurmayı planlıyor.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Mostafa Mohamed (@mostafamohamed.11)'in paylaştığı bir gönderi

İlk iş bonservisi alınacak

Galatasaray ise satın alma opsiyonlu kiraladığı Mustafa Muhammed’in bonservisini alacak. Sarı-kırmızılılar, Mısırlı oyuncuyu kiralamak için 2 milyon Dolar ödedi. Yönetim ve teknik heyet, Mustafa Muhammed’in durumunu masaya yatırırken, bonservisinin alınmasına karar verildi. 31 Aralık’a kadar Zamalek’e yazılı bildirim yapılacak ve sezon sonuna kadar 4 milyon Dolar ödenecek.

Yaz transfer döneminde Fransa’nın Bordeaux takımı oyuncuya talip olmuş, Zamalek ile Galatasaray arasında yaşanan bonservis krizi sonrasında transfer gerçekleşmemişti.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Mostafa Mohamed (@mostafamohamed.11)'in paylaştığı bir gönderi

Eleştiriler Muslera'ya
SPOR
Eleştiriler Muslera'ya

Cesaretim sayesinde yaşıyorum

'Cesaretim sayesinde yaşıyorum'

​Ayı saldırısından güreşerek kurtuldu.
Saadet zinciri vurgunu

'Saadet zinciri' vurgunu

​3 bin 200 mağdur, 60 milyon TL haksız kazanç.
Küçük Müslümeden acı haber

Mersin'de kaybolan küçük kız 10 gündür aranıyordu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.