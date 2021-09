Radamel Falcao gollerine devam ediyor: 3 puan son dakika golüyle geldi (ÖZET)

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşan Rayo Vallecano, son dakikada Radamel Falcao'nun attığı golle zorlu rakibini 2-1 mağlup etti.

İlk yarı 1-1 sona erdi

Karşılaşmanın 5. dakikasında Alvaro Garcia'nın golüyle Rayo Vallecano 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım 33. dakikada Pathe Ciss'in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Falcao oyuna girdi, golünü attı

Galatasaray ile olan sözleşmesini feshettikten sonra anlaştığı Rayo Vallecano ile ikinci maçına çıkan 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Falcao, 76. dakikada Unai Lopez'in yerine oyuna girdi. Falcao, karşılaşmanın 6. uzatma dakikalarının oynandığı ada attığı kafa golüyle Rayo Vallecano'nun sahasından 3 puanla ayrılmasını sağladı.

REKLAM

2 maç, 2 gol

Kolombiyalı futbolcu, Rayo'da yedeklerden oyuna girdiği iki maçında da gol atma başarısını gösterdi. Bu skorla Rayo Vallecano puanını 10'a çıkararak 4. sıraya kadar yükseldi. Ligde ilk yenilgisini alan Athletic Bilbao ise 9 puanla 6'ncılıkta kaldı.

Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçının özetini ve Falcao'nun attığı golü izle

Radamel Falcao. Enough said. ⚡️



'El Tigre' came off the bench to earn a 3rd win in 4 games for @RayoVallecano tonight! 🐯



🎥 #LaLigaTV | #AthleticRayo pic.twitter.com/RtYYSGCu0i — LaLigaTV (@LaLigaTV) September 21, 2021