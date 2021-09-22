Spor Radamel Falcao gollerine devam ediyor 3 puan son dakika golüyle geldi (ÖZET)
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Radamel Falcao gollerine devam ediyor: 3 puan son dakika golüyle geldi (ÖZET)

La Liga'nın 2. haftasında Rayo Vallecano deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaştı. Mücadeleyi Vallecano, Radamel Falcao'un son dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçının özetini ve Falcao'nun attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçının özetini ve Falcaonun attığı golü izle
Falcao, 2 maçta 2 gol attı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 6. haftasında deplasmanda Athletic Bilbao ile karşılaşan Rayo Vallecano, son dakikada Radamel Falcao'nun attığı golle zorlu rakibini 2-1 mağlup etti.

İlk yarı 1-1 sona erdi

Karşılaşmanın 5. dakikasında Alvaro Garcia'nın golüyle Rayo Vallecano 1-0 öne geçerken, ev sahibi takım 33. dakikada Pathe Ciss'in kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Falcao oyuna girdi, golünü attı

Galatasaray ile olan sözleşmesini feshettikten sonra anlaştığı Rayo Vallecano ile ikinci maçına çıkan 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Falcao, 76. dakikada Unai Lopez'in yerine oyuna girdi. Falcao, karşılaşmanın 6. uzatma dakikalarının oynandığı ada attığı kafa golüyle Rayo Vallecano'nun sahasından 3 puanla ayrılmasını sağladı.

  • 2 maç, 2 gol
  • Kolombiyalı futbolcu, Rayo'da yedeklerden oyuna girdiği iki maçında da gol atma başarısını gösterdi. Bu skorla Rayo Vallecano puanını 10'a çıkararak 4. sıraya kadar yükseldi. Ligde ilk yenilgisini alan Athletic Bilbao ise 9 puanla 6'ncılıkta kaldı.

Athletic Bilbao-Rayo Vallecano maçının özetini ve Falcao'nun attığı golü izle


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