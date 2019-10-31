SÜPER LİG

Avantajımız iş ahlakımız

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, milli araya kadar evinde oynayacakları Göztepe ve Alanyaspor maçları öncesinde, “Sakatlar var diye karalar bağlayacak halimiz yok. En önemli avantajımız olan iş ahlakımızı ön plana çıkartarak, bu zor dönemi aşacağız” dedi

Ali Kamel Yazıcı Yeni Şafak
Ünal Karaman

Ünal Karaman

Süper Lig’de 2019-2020 Cemil Usta sezonunun 9. Haftasında deplasmanda Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor’da hedef, milli araya kadar evinde oynayacağı Göztepe ve Alanyaspor maçlarını kayıpsız geçmek. Sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle kadro oluşturmakta sıkıntı yaşayan bordo-mavili takımda öncelik evindeki iki karşılaşmadan kazanacağı 6 puanla zirvede kalmak. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sahaya eksiksiz çıktıklarını bu nedenle sakat futbolcularının olmasının yeni oyuncular kazanma adına önemli olduğuna dikkat çekerek, “Sakatlıklar nedeniyle karalar bağlayacak halimiz yok. Var olan en önemli avantajımız olan iş ahlakımızı ön plana çıkartarak, bu zor dönemi aşacağız” dedi.

ONAZİ VE EKUBAN DÖNÜYOR

  • Milli arada Onazi ve Ekuban’ın takıma katılmasını beklediklerini belirten bordo-mavililerin teknik direkötrü, “Mazeret üretmek bizim karakterimize uymaz. Fakat sakatlıklar konusunda üst üste yaşadığımız aksilikler kadro yapımızı ve dolayısıyla da buna bağlı olarak oyun düzenimizi bozdu. Önümüzde önemli bir Göztepe maçı var. Bunu kazanarak hem yerimizi korumak hem de moralli olarak sakatların dönmesi adına zamanı daraltmak istiyoruz” dedi. Dünü dinlenerek geçiren bordo-mavili takımda Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak’ın durumuna bugün bakacaklarını belirten Karaman, “Bu iki arkadaşımızdan en az birini Göztepe maçında kullanmak istiyoruz. Milli aranın ardından yeni bir sayfa açmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Falcao takımdan ayrı çalıştı
Falcao takımdan ayrı çalıştı

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Cuma günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptığı bildirildi. İdmanın ana bölümünde taktik çalışması yapıldığı aktarıldı.Radamel Falcao'nun takımdan ayrı fizyoterapist ve kondisyoner eşliğinde özel bir çalışma gerçekleştirdiği kaydedildi.Gribal enfeksiyon tedavisi tamamlanan Younes Belhanda'nın takımla çalıştığı duyuruldu.📸 Futbol Takımımız, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 10. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. pic.twitter.com/4Vs18PcCBC&mdash; Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 30 Ekim 2019

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