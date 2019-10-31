Avantajımız iş ahlakımız

Süper Lig’de 2019-2020 Cemil Usta sezonunun 9. Haftasında deplasmanda Başakşehir ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor’da hedef, milli araya kadar evinde oynayacağı Göztepe ve Alanyaspor maçlarını kayıpsız geçmek. Sakat futbolcuların çokluğu nedeniyle kadro oluşturmakta sıkıntı yaşayan bordo-mavili takımda öncelik evindeki iki karşılaşmadan kazanacağı 6 puanla zirvede kalmak. Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, sahaya eksiksiz çıktıklarını bu nedenle sakat futbolcularının olmasının yeni oyuncular kazanma adına önemli olduğuna dikkat çekerek, “Sakatlıklar nedeniyle karalar bağlayacak halimiz yok. Var olan en önemli avantajımız olan iş ahlakımızı ön plana çıkartarak, bu zor dönemi aşacağız” dedi.

ONAZİ VE EKUBAN DÖNÜYOR

Milli arada Onazi ve Ekuban’ın takıma katılmasını beklediklerini belirten bordo-mavililerin teknik direkötrü, “Mazeret üretmek bizim karakterimize uymaz. Fakat sakatlıklar konusunda üst üste yaşadığımız aksilikler kadro yapımızı ve dolayısıyla da buna bağlı olarak oyun düzenimizi bozdu. Önümüzde önemli bir Göztepe maçı var. Bunu kazanarak hem yerimizi korumak hem de moralli olarak sakatların dönmesi adına zamanı daraltmak istiyoruz” dedi. Dünü dinlenerek geçiren bordo-mavili takımda Obi Mikel ve Abdulkadir Parmak’ın durumuna bugün bakacaklarını belirten Karaman, “Bu iki arkadaşımızdan en az birini Göztepe maçında kullanmak istiyoruz. Milli aranın ardından yeni bir sayfa açmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.