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Spor

Avcı işi sıkı tutuyor

Trabzonspor'daki ikinci dönemine başlayan teknik direktör Abdullah Avcı, analiz ekibiyle beraber bordo-mavililerin geçmiş] maçlarını mercek altına aldı. Oyuncularla da görüşmelere başlayan deneyimli çalıştırıcı, en uygun oyun sistemini belirlemeye çalışıyor.

Ali Kemal Yazıcı
09:20 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonspor'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Trabzonspor'da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Trabzonspor'da ikinci kez göreve gelen teknik direktör Abdullah Avcı, tesislere kamp kurdu. Futbolcularla bire bir ve gruplar halinde toplantılar yapan tecrübeli teknik adam, analiz ekibiyle de bordo-mavili takımın geçmiş maçlarını mercek altına aldı.


Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktörlük görevine getirilen Abdullah Avcı, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tam gün mesai yapıyor. Antrenmanlar dışında yardımcıları ile birlikte oyuncularla bir araya gelen tecrübeli teknik adam, bire bir görüşmelerle de oyuncuların mental sorunlarını gidermeye çalışıyor. Antrenmanlar öncesinde yaptığı toplantılarda da teorik olarak yeni oyun sistemi ve yapılacak değişikliklerle ilgili bilgi veren Avcı, antrenmanlar dışındaki vaktinde de analizcileriyle birlikte eski maçları izleyerek takıma en yatkın oyun formasyonunu oluşturmaya çalışıyor.


Futbolculara yakın markaj

Toplantılarda Trabzonspor'da daha önce görev yaptığı dönemle ilgili olarak örnekler de veren Abdullah Avcı, yeni bir sayfa açamaya çalışacaklarını ve çok daha başarılı işlere imza atacaklarına inandığını söyledi.


Avcı, alınan sonuçlardan dolayı oyuncularının özgüven kaybını da gidermeye çalışırken, "Daha önceki maçlarınızı da izledim. Çok daha iyilerini yapacak bir ekipsiniz. Yeni bir döneme yeni bir anlayışla motive olarak başlamalıyız. Önümüzde yaklaşık 10 günlük bir süre var. Bu sürede mental ve fiziksel olarak hazırlanarak Alanyaspor karşısında camiamızın ümitleneceği bir tablo sergilemeliyiz. Bunu da yapacak güçteyiz" dedi.






#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Antrenman
26 dakika önce
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