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Spor

Avcı yine galibiyet istiyor

Trabzonspor'da milli arada göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı, pazartesi günü oynanacak Alanyaspor karşılaşmasında 233 gün sonra bordo-mavili takımla yeniden bir lig maçına çıkacak. Trabzonspor'a ilk gelişinde galibiyetle başlayan deneyimli çalıştırıcı yeni döneme de 3 puanla başlamayı hedefliyor.

Ali Kemal Yazıcı
09:25 . 17/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Bordo-mavililer hazırlıklarını sürdürüyor.

Bordo-mavililer hazırlıklarını sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, ikinci kez göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra bir maça çıkacak.


Geçen sezonun 24. haftasında evinde Ümraniyespor'a 2-1 yenilerek 38 puanla 6. sırada yer almasının ardından görevinden ayrılan Avcı, ikinci döneminde ilk heyecanını Trabzon'da yaşamaya hazırlanıyor. Deneyimli çalıştırıcı, ilk döneminde sıkıntılı günler yaşayan bordo-mavili takımdaki görevine galibiyetle başlamıştı. Karadeniz ekibi, Avcı yönetimindeki ilk maçında sahasında Erzurumspor'u 1-0 yenerek 5 haftalık galibiyet hasretine son vermişti. Deneyimli teknik adam, pazartesi Alanyaspor'u yenerek yine galibiyetle başlamayı planlıyor.




Hasreti bitirmişti

Trabzonspor, 10 Kasım 2020'de ilk kez göreve getirdiği Abdullah Avcı dönemindeki 3 sezonda 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa'da olmak üzere 3 şampiyonluk kazandı. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı ile 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada sezonu tamamlayarak uzun süre sonra şampiyonluğuna ulaşmıştı.


Trabzonspor, 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022'de de Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü.


Fırtına, Avcı ile 116 resmi maçta, 64 galibiyet, 31 beraberlik, 21 mağlubiyet aldı.







#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Süper Lig
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