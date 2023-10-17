Avcı yine galibiyet istiyor

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 23 Ekim Pazartesi günü sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, ikinci kez göreve getirilen teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde 233 gün sonra bir maça çıkacak.

Trabzonspor, 10 Kasım 2020'de ilk kez göreve getirdiği Abdullah Avcı dönemindeki 3 sezonda 1'i Süper Lig, 2'si ise Süper Kupa'da olmak üzere 3 şampiyonluk kazandı. Bordo-mavili takım, Abdullah Avcı ile 2021-22 sezonunda Fenerbahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla ilk sırada sezonu tamamlayarak uzun süre sonra şampiyonluğuna ulaşmıştı.