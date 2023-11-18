Avcı'dan zirve talimatları

Süper Lig'de 31 puanlı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından 22 puan ve averajla 4. sırada olan Trabzonspor'da hazırlıklar devam ederken, milli arada eksiklerin giderilmesi ve oyun formasyonunun geliştirilmesi için uğraş veriliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, bu zamana kadar az süre alan veya hiç forma şansı bulamayan oyuncular üzerinde duruyor.





"Geçmişe takılmayın"





Sezon başından itibaren geride kalan 12 haftada istikrarsız sonuçlar alındığına dikkat çeken Avcı, 4 haftadır oyunun gelişmeye başladığını ve karşılığında da 3 galibiyet ve 1 beraberlik alındığını hatırlatarak, "Milli aradan sonra yeni bir döneme gireceğiz. Zirve yarışı içinde olduğumuz takımlarla oynadık. Şimdi o takımlar birbirleriyle karşılaşacak. Bu nedenle ilk yarının sonuna kadar oynayacağımız 7 maçta alacağımız sonuçlar ligdeki durumumuzu belirleyecek. Bu dönemi maç seçmeden geçirmeliyiz" diye ifadelerini kullandı.









"Zirve hayal değil"





Oyun ve oyuncu gücünün yanı sıra yüksek konsantrasyonla oynamak zorunda oldukları bir döneme gireceklerini belirten Avcı, yeni periyotta enerji kaybı istemediğini ifade ederek bu konuda tavizkar olmayacağını söyledi.





Avcı, "Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi şampiyonluğuna oynayan iki takımı mağlup ettik. Zirve yarışındaki takımların birbirleri ile oynayacak olmalarını avantaja çevirebiliriz. Kazanarak gidersek zirve hayal değil" dedi.















