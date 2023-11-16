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Spor

Avcı'nın aklı millilerde

Trabzonspor, 5 günlük iznin ardından hazırlıklarına bugün yeniden başlayacak. Bordo-mavililerde ülkelerinin milli takımlarında 12 futbolcu yer alırken, teknik direktör Abdullah Avcı, bu oyuncuların sağlık sorunu yaşamadan dönmelerini bekliyor.

Ali Kemal Yazıcı
10:03 - 16/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Bakasetas - Trezeguet

Bakasetas - Trezeguet

Milli araya TÜMOSAN Konyaspor galibiyetinin moraliyle giren Trabzonspor, 13. haftada deplasman da oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına milli takımlarda bulunan 12 oyuncusundan yoksun olarak bugün başlayacak.


Milli takımlarda bulunan Uğurcan, Abdülkadir, Eren, Berat, Denswil, Larsen, Bakasetas, Trezeguet, Kourbelis, Fountas, Bardhi ve Bakic'ten yoksun olarak hazırlıklarına başlayacak olan bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, Milli takımlara gidenlere dikkat çekerek, "12 oyuncumuz milli takımlarda. Umarım sağlık sorunu yaşamadan dönerler" dedi.


Milli oyuncuları bekleyecek

Teknik direktör Abdullah Avcı, milli oyuncular dönene kadar oyun formasyonu üzerinde tekrar yaparak özellikle süre alamayan oyuncularla eksiklerini giderme adına çalışmalar yapacaklarını söyledi.


Avcı, "Umarım milli takımdaki futbolcular mora I-motivasyon sorunu yaşamadan sağlıklı bir şekilde geri dönerler. Organizasyon konusundaki sorunlarımızı gidermek adına önemli bir ara geçireceğiz. Yaklaşık bir hafta ayrı kalacağımız milli oyuncuların dönmesi ile Sivas maçı hazırlıklarımıza eksiksiz devam edeceğiz" diye konuştu.








#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#Süper Lig
#Milli ara
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