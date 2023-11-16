Avcı'nın aklı millilerde

Son 4 haftadır mağlup olmayan ve bu sürede topladığı 10 puanla yeniden yarışa ortak olan Trabzonspor, milli aradan sonra zirve için yeni bir yol haritası belirleyecek. Teknik direktör Abdullah Avcı, tekrar yaparak, oyunu geliştirerek ligin ilk yarısını zirveye en yakın noktada bitirmeyi hedefliyor.