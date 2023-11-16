Avcı'nın aklı millilerde

Bakasetas - Trezeguet
Milli araya TÜMOSAN Konyaspor galibiyetinin moraliyle giren Trabzonspor, 13. haftada deplasman da oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına milli takımlarda bulunan 12 oyuncusundan yoksun olarak bugün başlayacak.
Milli takımlarda bulunan Uğurcan, Abdülkadir, Eren, Berat, Denswil, Larsen, Bakasetas, Trezeguet, Kourbelis, Fountas, Bardhi ve Bakic'ten yoksun olarak hazırlıklarına başlayacak olan bordo-mavililerde Teknik Direktör Abdullah Avcı, Milli takımlara gidenlere dikkat çekerek, "12 oyuncumuz milli takımlarda. Umarım sağlık sorunu yaşamadan dönerler" dedi.
Teknik direktör Abdullah Avcı, milli oyuncular dönene kadar oyun formasyonu üzerinde tekrar yaparak özellikle süre alamayan oyuncularla eksiklerini giderme adına çalışmalar yapacaklarını söyledi.
Avcı, "Umarım milli takımdaki futbolcular mora I-motivasyon sorunu yaşamadan sağlıklı bir şekilde geri dönerler. Organizasyon konusundaki sorunlarımızı gidermek adına önemli bir ara geçireceğiz. Yaklaşık bir hafta ayrı kalacağımız milli oyuncuların dönmesi ile Sivas maçı hazırlıklarımıza eksiksiz devam edeceğiz" diye konuştu.