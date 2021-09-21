Avrupa Fatihi eve döndü

Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nın finalinde İspanya’yı 6-0 yenerek kupaya uzanan Ampute Futbol Milli Takımı dün Türkiye’ye döndü. Şampiyonları İstanbul Havaalanı’nda taraftarlar karşılarken, bando eşliğinde çalınan marşlar karşılamanın ve şampiyonluğun coşkusunu arttırdı. Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan milli sporcuların mutlulukları ve gururları gözlerinden okurken, duygusal anlar da yaşandı.

ASIL FİLM 2022 DÜNYA KUPASI’NDA

Ampute Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Osman Çakmak, “İster sporcu ister hoca olun, her şeyden önce inanmak lazım. Kardeşlerim inandı, ellerinden geleni yaptı ve ‘Avrupa Fatihi’ olduk. Biz bu ülkenin askerleriyiz, aslanlarıyız. Yabancılar gelip geçici. Başarı tesadüf değil. Asıl film 2022 Dünya Kupası’nda. Büyük fedakarlıklar yaparak buralara geliyor bu insanlar” diye konuştu.

MAÇ BİTTİĞİNDEN BERİ UYUMADIK

Futbolcular da yeni hedeflerinin 2022 Dünya Kupası’nı kazanmak olduğunu belirterek, “Maç bittiğinden beri uyumadık. Çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Devlet büyüklerimiz de bizi hiç yalnız bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Spor Bakanımız arayarak desteklerini gösterdiler. Artık bundan sonraki hedefimiz Dünya Kupası. İnşallah onu da Türkiye’ye getireceğiz” ifadelerini kullandılar.

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Çakmak’tan önemli başarı