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Avrupa Fatihi eve döndü

Polonya’da düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda kupaya uzanan Ampute Futbol Milli Takımı yurda döndü. Bando eşliğinde marşlarla, coşkuyla karşılanan ay-yıldızlıların teknik direktörü Osman Çakmak, “Avrupa Fatihi olduk. Asıl hedefimiz Dünya Kupası” dedi .

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
Avrupa Fatihi eve döndü
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nda üst üste ikinci şampiyonluğu yakalayan Ampute Futbol Milli Takımı yurda dönüşünde coşkuyla karşılandı.

Polonya’nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’nın finalinde İspanya’yı 6-0 yenerek kupaya uzanan Ampute Futbol Milli Takımı dün Türkiye’ye döndü. Şampiyonları İstanbul Havaalanı’nda taraftarlar karşılarken, bando eşliğinde çalınan marşlar karşılamanın ve şampiyonluğun coşkusunu arttırdı. Üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olan milli sporcuların mutlulukları ve gururları gözlerinden okurken, duygusal anlar da yaşandı.

Bakan Soylu şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımını arayarak tebrik etti
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Bakan Soylu şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımını arayarak tebrik etti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 mağlup ederek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımını telefonla arayarak tebrik etti.

ASIL FİLM 2022 DÜNYA KUPASI’NDA

  • Ampute Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Osman Çakmak, “İster sporcu ister hoca olun, her şeyden önce inanmak lazım. Kardeşlerim inandı, ellerinden geleni yaptı ve ‘Avrupa Fatihi’ olduk. Biz bu ülkenin askerleriyiz, aslanlarıyız. Yabancılar gelip geçici. Başarı tesadüf değil. Asıl film 2022 Dünya Kupası’nda. Büyük fedakarlıklar yaparak buralara geliyor bu insanlar” diye konuştu.

MAÇ BİTTİĞİNDEN BERİ UYUMADIK

Futbolcular da yeni hedeflerinin 2022 Dünya Kupası’nı kazanmak olduğunu belirterek, “Maç bittiğinden beri uyumadık. Çok büyük bir mutluluk yaşıyoruz. Devlet büyüklerimiz de bizi hiç yalnız bırakmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Spor Bakanımız arayarak desteklerini gösterdiler. Artık bundan sonraki hedefimiz Dünya Kupası. İnşallah onu da Türkiye’ye getireceğiz” ifadelerini kullandılar.

Çakmak’tan önemli başarı

  • Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, Avrupa şampiyonluğu sevincini oyunculuktan sonra teknik direktör olarak da yaşayarak tarihe geçti. 2017’de İstanbul’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda milli takıma şampiyonluğu getiren golü atan Osman Çakmak, bu sevinci futbolcu olarak yaşamıştı. Çakmak, 4 yıl sonra bu sefer teknik direktör olarak ay-yıldızlıları Avrupa şampiyonluğuna taşımayı başardı.
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