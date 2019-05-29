Trabzonspor’un sezon başında kadrosuna kattığı İranlı futbolcusu Vahid Amiri, Yeni Şafak’a özel açıklamalarda bulundu. Geride kalan sezonun değerlendirmesini yapan Amiri, takımdaki genç futbolcular ve gelecek sezonki hedefleri hakkında da iddialı konuştu.

Trabzonspor’da mükemmel bir aile ortamı olduğuna dikkat çeken İranlı futbolcu, Trabzon’da olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, “Geleneklerimiz bir birine çok benziyor. Aynı dili konuşmasak ta aynı inancı paylaşmak beni çok mutlu ediyor. Artık buranın bir parçasıyım” diye konuştu.

"Burada futbol akıcı ve sert"

Türkiye’de futbolun çok akıcı ve sert olduğuna dikkat çeken Vahid Amiri, adaptasyon dönemini atlattığı dönemde yaşadığı sakatlığın kendisini olumsuz etkilediğini belirterek, “Takıma çabuk uyum gösterdim ve iyi de çalışıyordum. Sakatlanana kadar her şey iyi gitti. Sakatlandıktan sonra takımdan ayrı kalmak beni çok üzdü. Çok düşündüm o sakatlık olmasaydı bugün çok daha farklı olabilirdi. Şimdi de kötü demeyim ama bundan daha iyi olabilirdi. Sakatlığım sona erdi. Artık gelecek sezona adapte olup, takıma daha fazla katkı sağlamak istiyorum. Süper Lig mücadelesi yüksek, akıcı ve sert oynanıyor. Burada futbol oynamak hiç kolay değil” diye konuştu.

"Avrupa'yı da domine edebiliriz"

Trabzonspor’un yeniden Avrupa kupalarına katılacak olmasının camia adına çok önemli olduğuna dikkat çeken Amiri, “Trabzonspor’un geçmiş yıllarda birçok dünya devi takımları mağlup ettiğini biliyorum. Camia olarak bu tür maçlara yabancı değiliz. Trabzonspor ismine yakışır bir şekilde Avrupa’da başarılı olabilecek bir kadromuz var. Birkaç takviye ile birlikte ligdeki gibi Avrupa’yı da oynadığımız futbolla domine edebiliriz. Avrupa’da Fırtına kopacak ve bunun için sabırsızlanıyoruz. İnşallah Avrupa vitrininde formanın hakkını verebiliriz” diye konuştu.

"Gençleri gelmeden duymuştum"

Trabzonspor bu sezon genç futbolcularla lige damga vurduğunu belirten Vahid Amiri, gençlerde var olan potansiyelin teknik direktör Ünal Karaman’ın şans vermesiyle ortaya çıktığını belirterek, “İlk geldiğimde alt yapıdan çok futbolcu vardı fakat oynayamıyorlardı. Onlarda ki potansiyel zaten belliydi fakat şans bulamıyorlardı. Uğurcan olsun, Abdulkadir Parmak, Abdulkadir Ömür, Hüseyin ve diğer arkadaşlarımızın potansiyeli zaten antrenmanlarda kendisini gösteriyordu. Şans buldular ve bu potansiyellerini sergileme fırsatı buldular. Ben gelmeden önce de Yusuf Yazıcı ve Abdulkadir Ömür’ü biliyordum. Genç futbolcuların potansiyeli çok iyi ve bana göre önleri artık açık” şeklinde konuştu.

"VAR konsantrasyon kaybettiriyor"

Video Yardımcı Hakem Sistemi’nin futbolcu konsantrasyonuna sekte vurduğunu belirten Amiri, “Var teknoloji sistemi çoğu zaman adil oluyordur. Ama futbolun güzelliğini azalttı. Bence futbolun heyecanını azalttı. Bir yandan gol sonrası coşku yaşanırken diğer taraftan durun sessiz olun var karar verecek deniyor ve oyun duruyor, beklemek konsantrasyonu olumsuz etkiliyor. Beş hakem oturmuş ekranın önüne hakemin kulağına bağırıyor, penaltımı, gol mü diye. Bence bu hakemin konsantrasyonunu da bozuyordur. Zaman birkaç saniye olsa sorun yaşanmaz ama bazen bakıyorsunuz dört, beş dakika sürüyor” dedi.

"Allah’ın dediğine razıyım"

Geleceğiyle ilgili herhangi bir planlama yapmadığını belirten İranlı futbolcu, “Hangi takıma gitmişsem elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Çünkü düşünüyorum ki ben bu takımdan para alıyorum ve bu paranın helal olması gerekiyor. Bunun için çaba harcadığım içinde vicdanım rahat. Ben de Müslüman olduğum için Allah ne gösteriyorsa ona her zaman razıyım. Herkesin kendine göre istekleri, arzuları olabilir bende farklı değilim fakat Allah ne gösterirse ve ne isterse o olur” dedi.