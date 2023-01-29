Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta efsane Sırp tenisçi Novak Djokovic, Yunan raket Stefanos Tsitsipas ile karşı karşıya geldi.

Melbourne şehrinde yapılan organizasyonu Novak Djokovic, 6-3, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-0 kazandı ve Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Djokovic, 22 şampiyonlukla İspanyol raket Rafael Nadal'a ait "en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi" rekorunu egale etti.

Sırp tenisçi, kariyerinde 33. kez grand slam finaline çıkarak tek erkeklerde kendisine ait rekoru geliştirdi.

Avustralya Açık'ta son yenilgisini 2018 yılında 1. turda alan Djokovic, daha sonra katıldığı tüm Avustralya Açık turnuvalarını kazandı.

2022 Avustralya Açık'a katılmak üzere Melbourne'e giden ancak aşı olmayı reddettiği için sınır dışı edilen Djokovic'e 3 yıllık vize yasağı verilmiş ancak geçtiğimiz aylarda bu yasak kaldırılmıştı.