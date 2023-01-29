Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic

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Djokovic 22. Grand Slam zaferini elde etti.
Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta efsane Sırp tenisçi Novak Djokovic, Yunan raket Stefanos Tsitsipas ile karşı karşıya geldi.
Melbourne şehrinde yapılan organizasyonu Novak Djokovic, 6-3, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-0 kazandı ve Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaşmayı başardı.
35 yaşındaki tenisçi Novak Djokovic, aldığı bu galibiyetle Avustralya Açık'taki 10. şampiyonluğuna ulaşırken 22. Grand Slam şampiyonluğunu kazandı.
Djokovic, 22 şampiyonlukla İspanyol raket Rafael Nadal'a ait "en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi" rekorunu egale etti.
Sırp tenisçi, kariyerinde 33. kez grand slam finaline çıkarak tek erkeklerde kendisine ait rekoru geliştirdi.
Avustralya Açık'ta son yenilgisini 2018 yılında 1. turda alan Djokovic, daha sonra katıldığı tüm Avustralya Açık turnuvalarını kazandı.
2022 Avustralya Açık'a katılmak üzere Melbourne'e giden ancak aşı olmayı reddettiği için sınır dışı edilen Djokovic'e 3 yıllık vize yasağı verilmiş ancak geçtiğimiz aylarda bu yasak kaldırılmıştı.
Sınır dışı edildiği Avustralya'ya geri dönen 35 yaşındaki tenisçi, şampiyonluğu kazanarak Avustralya'daki galibiyet serisini 28 maça çıkardı.