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Spor

Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic

Avustralya Açık'ta Novak Djokovic finalde Stefanos Tsitsipas'ı 3-0'lık skorla mağlup ederek şampiyon oldu. Djokovic Avustralya Açık'ta 10. zaferini kazandı.

16:32 . 29/01/2023 Pazar
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Djokovic 22. Grand Slam zaferini elde etti.

Djokovic 22. Grand Slam zaferini elde etti.

Sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık'ta efsane Sırp tenisçi Novak Djokovic, Yunan raket Stefanos Tsitsipas ile karşı karşıya geldi.

Melbourne şehrinde yapılan organizasyonu Novak Djokovic, 6-3, 7-6 ve 7-6'lık setlerle 3-0 kazandı ve Avustralya Açık'ta şampiyonluğa ulaşmayı başardı.

Avustralya Açık'ta 10. zaferini kazandı

35 yaşındaki tenisçi Novak Djokovic, aldığı bu galibiyetle Avustralya Açık'taki 10. şampiyonluğuna ulaşırken 22. Grand Slam şampiyonluğunu kazandı.

Djokovic, 22 şampiyonlukla İspanyol raket Rafael Nadal'a ait "en fazla grand slam turnuvası kazanan erkek tenisçi" rekorunu egale etti.

Sırp tenisçi, kariyerinde 33. kez grand slam finaline çıkarak tek erkeklerde kendisine ait rekoru geliştirdi.

En son 2018 yılında yenildi

Avustralya Açık'ta son yenilgisini 2018 yılında 1. turda alan Djokovic, daha sonra katıldığı tüm Avustralya Açık turnuvalarını kazandı.

Avustralya'dan sınır dışı edilmişti

2022 Avustralya Açık'a katılmak üzere Melbourne'e giden ancak aşı olmayı reddettiği için sınır dışı edilen Djokovic'e 3 yıllık vize yasağı verilmiş ancak geçtiğimiz aylarda bu yasak kaldırılmıştı.

Sınır dışı edildiği Avustralya'ya geri dönen 35 yaşındaki tenisçi, şampiyonluğu kazanarak Avustralya'daki galibiyet serisini 28 maça çıkardı.



#Avustralya Açık
#Novak Djokovic
#Stefanos Tsitsipas
2 saat önce
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Avustralya Açık'ta şampiyon Djokovic
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