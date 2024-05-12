Spor

Avustralyalı eski futbolcudan FIFA'ya çağrı: İsrail'in üyeliğini askıya alın

Avustralya Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanlarından Craig Foster, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarından dolayı İsrail'in üyeliğinin askıya alınması konusunda FIFA'ya çağrıda bulundu.

13:32 - 12/05/2024 Pazar
Güncelleme: 13:33 - 12/05/2024 Pazar
AA
Craig Foster
Craig Foster

Eski futbolcu Foster, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek hafta 74. FIFA Kongresi düzenlenecek. Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırımı önlemeye yönelik tedbirlerine uyum sağlanana kadar FIFA'nın yasal insan hakları taahhütleri uyarınca İsrail'in üyeliğinin askıya alınması yönünde çağrılar var. Bunları destekliyorum. Futbol camiasına da aynısını yapmaları yönünde çağrıda bulunuyorum" ifadelerini kullandı.


Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 17 Mayıs Cuma günü düzenlenecek kongrede, önemli konularda oy vermek üzere bir araya gelineceğini hatırlatan Foster, "Gazze'de 35 binden fazla insanın öldürüldüğü bildiriliyor. Bu, bir stat dolusu insanın yok olduğu anlamına geliyor. Bu, soykırımı önlemek için hepimizin sorumluluk alma konusunda yeterince işaret olduğu anlamına geliyor" değerlendirmesinde bulundu.



"FIFA sessiz kalıyor"

Avustralya Futbol Federasyonundan konuyla ilgili destek istediğini de ifade eden Foster, "Refah'ta 600 bin çocuk var ve bunların çoğu futbolu seviyor. Ancak FIFA bu konuda sessiz kalıyor. İsrail'in ekimden bu yana Gazze'ye saldırılarına rağmen İsrail Futbol Federasyonuna yaptırım uygulayacak hiçbir şey yapılmadı. Lütfen federasyonunuza ve FIFA'ya yazın. UEFA ve FIFA, daha önce Rusya, Güney Afrika ve Yugoslavya'ya cezalar verdi. Filistin Futbol Federasyonu ve Batı Asya Futbol Federasyonu, gelecek hafta acil bir görüşme yapılması ve İsrail'in üyeliğinin çatışmalar sona erene kadar derhal askıya alınması yönünde çağrıda bulundu" şeklinde görüş belirtti.




#İsrail
#Gazze
#Craig Foster
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