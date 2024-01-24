Soykırım destekçisi sponsorluk iptal edilmeli

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Mehmet Büyükekşi başkanlığında skandal uygulamalarına devam ediyor. Göreve gediğinden beri sahadan ziyade saha dışı olaylarla gündeme gelen ve aldığı kararlarla futbol kamuoyunun tepkisini çeken Büyükekşi federasyonu, şimdi de skandal sponsorluk anlaşması ile gündemde.





TFF ve soykırımcı İsrail’e destek veren fast food markası McDonald's arasındaki sponsorluk anlaşması bulunuyor. Bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden ve rahatsızlıklara neden olan bu anlaşma konusunda TFF’den herhangi bir açıklama gelmemesi ve aksiyon alınmaması ‘skandal’ olarak yorumlanıyor.





2026 yılına kadar uzatılmıştı

McDonald's ile 2020 yılında başlayan, Erkek ve Kadın Milli Takımların resmi sponsorluğunu ve Milli Takımların ana sponsorluğunu içeren iş birliği 12 Haziran 2023 tarihinde yapılan yeni sözleşmeyle birlikte 2026 yılına kadar uzatılmıştı.

Sessiz kalmayın!

İsrail’in Ekim ayında Gazze üzerinde başlattığı soykırım sonrası Türkiye’de İsrail ürünleri ve İsrail’e destek veren markaların ürünleri boykot edilmeye başlanmıştı. İsrail’e destek verdiği gerekçesiyle dünya genelinde de birçok marka boykot ediliyor.





McDonald's ise İsrail askerlerine verdiği desteği gizlememiş, aksine bu konuda öncülük edenler arasına girmişti. TFF'nin daha önce yapılmış olsa da bu sponsorluk anlaşmasını feshetmemesi kamuoyunda büyük tepkilere neden oldu. Yapılan onca açıklamaya, uyarıya ve protestoya rağmen Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konuya dair tek bir kelime açıklama yapılmaması da tepkinin boyutunu artırdı.





Kamuoyu, Gazze’de sivilleri acımasızca katleden soykırımcı İsrail’e destek veren McDonald’s ile TFF’nin bir an önce yol ayrımına gitmesini bekliyor.











