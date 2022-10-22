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Babel Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etti

Galatasaray'ın eski oyuncusu Ryan Babel, sarı-kırmızılı kulübü FIFA’ya şikayet etti. Hollandalı oyuncu, kontratından kalan 1.3 milyon euroyu faiziyle birlikte istedi. Fulham’dan 2019-20 sezonu başında alınan oyuncu 12 milyon euroluk sözleşmeyi imzalamıştı.

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Umut Yılmaz Yeni Şafak
Babel Galatasarayı neden FIFAya şikayet etti?
Babel, sarı-kırmızılı formayla 100 maça çıktı.

Galatasaray’ın eski futbolcusu Ryan Babel, sarı-kırmızılı kulübe karşı dava açtı.

Hollandalı oyuncu, Aslan’ı geçmiş alacaklarına ilişkin olarak FIFA’ya şikayet etti. 35 yaşındaki futbolcu, geçmiş kontratından kalan yaklaşık 1.3 milyon euroyu faiziyle birlikte talep etti. Bu rakamın oyuncunun maaş, bonus ve yan haklarından oluştuğu öğrenildi.

Galatasaray, Ryan Babel’i 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde İngiltere’nin Fulham takımından bedelsiz olarak transfer etmişti. 2 milyon euro imza parası ödenen Babel, toplam yaklaşık 12 milyon euroluk bir kontrata imza atmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüpte 100 maça çıkan Babel, 17 gol 8 asistlik katkı sağlarken, Süper Kupa kazanma başarısı gösterdi. 31 Mayıs’ta Galatasaray’la olan kontratı sona eren Babel, TFF 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor’la bir yıllık sözleşme imzalamıştı.

Feghouli de FIFA'ya başvurmuştu

Sarı-kırmızılı kulübün bir başka eski oyuncusu Sofiane Feghouli de alacakları için dava açmıştı. Geçtiğimiz ay Galatasaray’ı FIFA’ya şikayet eden Feghouli, hak edişlerinden doğan 1.6 milyon euroyu faiziyle birlikte istemişti.

Konuyla ilgili medyaya da bir açıklama yapan Cezayirli oyuncu, “Alacaklarım için mevcut yönetimle çok uğraştım, bizzat Dursun Özbek ile çözüme çalıştık fakat bu imkansızdı. Bu transfer döneminde ekonomik sıkıntıların olmadığını gördüm. Avukatıma, Galatasaray’ın borcu neyse almasını söyledim” demişti.

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