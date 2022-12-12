Spor Bakan Kasapoğlu 2022deki madalya sayılarını açıkladı 5 bin 279
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Bakan Kasapoğlu 2022'deki madalya sayılarını açıkladı: 5 bin 279

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin bu yıl uluslararası yarışmalarda toplamda 5 bin 279 madalya kazandığını duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Bakan Kasapoğlu 2022deki madalya sayılarını açıkladı: 5 bin 279
Bakan Kasapoğlu ve milli jimnastikçi Ferhat Arıcan

Türkiye'nin 2022 yılında kazandığı madalya sayılarını açıklayan Bakan Kasapoğlu, yaptığı değerlendirmede, spor tarihine yeni hikayeler yazamaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

  • "Göğsünde ay yıldızlı formayı taşıyan sporcularımız yeni başarılara imza atmaya, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Uluslararası alanda birçok branşta bin 780 altın, bin 755 gümüş, bin 744 bronz olmak üzere toplamda 5 bin 279 madalya kazandık. Bu gurur tablosunun altyapısında inanç var, emek var, alın teri ve de sistemli çalışma var. Sporda sürdürülebilir başarı elde etmek için tüm paydaşların gayretleri var. Yeteneği tespit, yeteneği yönlendirme, yeteneğin doğru tesisleşmeyle, antrenman bilimleriyle gelişiminin sağlanması var. 2002'den bu yana sporda gerçekleştirmiş olduğumuz hamlelerin meyvelerini hamdolsun toplamaya başladık. Tüm sporcularımızla iftihar ediyoruz. Onlar, ay yıldızlı bayrağımızı dünyanın bir ucunda göndere çektiren, İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinleten, yetişen yeni nesiller için rol model olan evlatlarımız."

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