Bakasetas: "Galibiyetler devam edecek"

Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Anastasios Bakasetas, Yeni Şafak'a özel önemli açıklamalarda bulundu. Yazarımız Ali Kemal Yazıcı'ya konuşan Yunan yıldız, bordo-mavili kulüpte çok mutlu olduğunu belirterek, İstanbulspor'u 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.





"Zirve için peş peşe galibiyetler almalıyız"

Takım olarak tek hedeflerinin en az kayıpla maçları geçmek olduğunu ifade eden Bakasetas "İstanbulspor karşısında önemli bir 3 puan aldık. İsteğimiz de buydu; bunu devam ettirmeliyiz. Zirveye yaklaşmak için peş peşe galibiyetler almalıyız. İstanbulspor karşısında kalitemizi ortaya koyduk. Bir önceki maçımızda da Başakşehir'i geçtik. Galibiyetlerle puan kayıplarını telafi ettiğimizi düşünüyorum. Sezonun geriye kalan kısmında da böyle devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.





Takımda iyi bir ortam olduğunu belirten deneyimli oyuncu, "Sezon başında gelen yeni arkadaşlarımız da artık oyuna ve futbol tarzımıza iyice alıştı. Hem saha içinde hem saha dışında birbirimizi tanıdık. Bütün bunlar başarı yolunda takımımız için çok önemli artılar" dedi.





"Transferle ilgili bir durum yok"

29 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'daki durumu ve hakkında . çıkan transfer söylemlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Daha 1.5 yıllık sözleşmesi olduğunu belirten Yunan oyuncu, "Transferle ilgili bir durum yok. 1.5 yıllık bir sözleşmem var. Giydiğim formaya ve kulübüme saygı duyuyorum. Burada mutluyum" cevabını verdi.





Bordo-mavili takımdaki en önemli hedefinin yeniden şampiyonluk olduğunu belirten Bakasetas, "Bu hedef doğrultusunda takıma sağlayabileceğim her katkı benim için çok önemli. Bireysel olarak öne çıkmak gibi bir hedefim yok. Önemli olan takımın başarısı. Takım başarılı olunca her oyuncu ister istemez öne çıkıyor zaten. Ancak takım olarak başarılı olmazsanız bireysel olarak öne çıkmanızın da bir anlamı kalmıyor" ifadelerini kullandı.















