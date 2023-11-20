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Spor

Bakasetas görüşme odasına

Yunanistan Milli Takımı'nda gösterdiği başarılı futbol ile yine gündeme gelen Bakasetas için Trabzonspor yönetimi harekete geçti. Daha önce Yunan yıldıza yıllık 1.7 milyon euro öneren yönetim, yeni bir sözleşme sunmanın planlarını yapıyor.

Ali Kemal Yazıcı
09:30 - 20/11/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Abdullah Avcı Bakasetas'ın takımda kalmasını istiyor.

Abdullah Avcı Bakasetas'ın takımda kalmasını istiyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın yeniden göreve gelmesinden sonra çıkış yakalayan Trabzonspor'da ara transferle ilgili çalışmalar da devam ediyor. Hem bu sezonun hem de gelecek sezonun yapılanmasını planlayan bordo-mavililerde kiralık oynayan Onuachu ve Pepe'nin yanı sıra gündemin bir başka ismi de Bakasetas.


Yaşadığı sakatlıktan sonra yeniden Yunanistan Milli Takımı'na dönen ve başarılı bir performans gösteren 30 yaşındaki futbolcu için harekete geçen bordo-mavili yönetim sezon sonu sözleşmesi bitecek Bakasetas'a yeni bir teklif götürmeye hazırlanıyor.




Abdullah Avcı faktörü

Daha önce yıllık 1 milyon 700 bin euro teklif götürülen 30 yaşındaki oyuncu, 2+1 yıllık bu sözleşmeyi kabul etmemiş, görüşmeler tıkanmıştı. Yunan futbolcu, Avcı'nın gelmesi ile yeniden eski günlerine dönmenin sinyalini verdi.


Yunanistan Milli Takımı kampından önce Bakasetas ile bir görüşme yapan teknik direktör Avcı'nın, şampiyonluk sevincini birlikte yaşadıklarını belirterek, "Birlikte yeni hikayeler yazabiliriz" dediği öğrenildi. Yönetim, milli takımdan döndükten sonra Bakasetas ile yeniden masaya oturacak.


30 yaşındaki futbolcu, bu sezon bordo-mavili formayla Süper Lig'de 3 gol atarken, 1 de asist yaptı. Bakasetas, EURO 2024 elemelerinde Yunanistan ile B Grubu'nda 2 gol ve 2 asistle oynadı.





#Trabzonspor
#Bakasetas
#Yunanistan Milli Takımı
33 dakika önce
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