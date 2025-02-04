Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Joao Figueiredo hat trick yaptı Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası’nda farklı kazandı | ÖZET

Joao Figueiredo hat trick yaptı Başakşehir Ziraat Türkiye Kupası’nda farklı kazandı | ÖZET

17:214/02/2025, Salı
G: 4/02/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Başakşehir FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında evinde Çorum FK’yı 4-1 mağlup etti.
Başakşehir FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında evinde Çorum FK’yı 4-1 mağlup etti.

Başakşehir FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında evinde Çorum FK’yı konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 4’, 25’ ve 90+2' Joao Figueiredo (3), 39’ Mustafa Emre Yalçınkaya ve 49’ Hamza Güreler’den geldi. Başakşehir grupta ilk galibiyetini alarak 4 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 1. sırada yer aldı. Başakşehir FK - Çorum FK maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

’nda C grubu 2. haftasından Başakşehir FK ve Çorum FK karşı karşıya geldi. Maçı Başakşehir 4-1 kazandı. Galibiyet golleri Joao Figueiredo (3) ve Hamza Güreler’den geldi. Başakşehir FK - Çorum FK maç özeti haberimizde.

BAŞAKŞEHİR FK - ÇORUM FK MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ

Başakşehir FK - Çorum FK maç özetini izlemek için

BAŞAKŞEHİR FK - ÇORUM FK MAÇ SONUCU

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. HAFTA FİKSTÜRÜ

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GOL KRALLIĞI









#Başakşehir FK
#Çorum FK
#Ziraat Türkiye Kupası

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Beşiktaş Kırklarelispor maçı hangi kanalda?