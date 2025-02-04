Başakşehir FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında evinde Çorum FK’yı 4-1 mağlup etti.
Başakşehir FK, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. haftasında evinde Çorum FK’yı konuk etti. Maç ev sahibi ekibin 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 4’, 25’ ve 90+2' Joao Figueiredo (3), 39’ Mustafa Emre Yalçınkaya ve 49’ Hamza Güreler’den geldi. Başakşehir grupta ilk galibiyetini alarak 4 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 1. sırada yer aldı. Başakşehir FK - Çorum FK maç özeti ve maç gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
’nda C grubu 2. haftasından Başakşehir FK ve Çorum FK karşı karşıya geldi. Maçı Başakşehir 4-1 kazandı. Galibiyet golleri Joao Figueiredo (3) ve Hamza Güreler’den geldi. Başakşehir FK - Çorum FK maç özeti haberimizde.
BAŞAKŞEHİR FK - ÇORUM FK MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ
BAŞAKŞEHİR FK - ÇORUM FK MAÇ ÖZETİ - MAÇ GOLLERİ
BAŞAKŞEHİR FK - ÇORUM FK MAÇ SONUCU
BAŞAKŞEHİR FK - ÇORUM FK MAÇ SONUCU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI PUAN DURUMU
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. HAFTA FİKSTÜRÜ
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GOL KRALLIĞI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GOL KRALLIĞI
#Başakşehir FK
#Çorum FK
#Ziraat Türkiye Kupası