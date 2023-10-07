|
Spor

Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0

Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Başakşehir, sahasında karşılaştığı Gaziantep FK’ı 2-0’lık skorla mağlup etti. Başakşehir'in gollerini 3. dakikada Jerome Opoku ve 33. dakikada kendi kalesine Djilobodji attı.

Haber Merkezi
21:19 . 7/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Başakşehirli oyuncuların gol sevinçleri

Başakşehirli oyuncuların gol sevinçleri

Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Jerome Opoku ve 33. dakikada kendi kalesine Djilobodji kaydetti.


Başakşehir-Gaziantep maçının dakika dakika özeti

3. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde Ba topa ayak koydu, yükseklik kazanan meşin yuvarlağı Opoku, altıpas içinde kafa ile ağlara gönderdi: 1-0

27. dakikada ev sahibi takım etkili geldi. Figueiredo'nun sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topa Piatek ayak içiyle gelişine vurdu, kaleci Nita sağına uzanıp meşin yuvarlağı çeldi. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

36. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Başakşehir'in sağ kanattan gelişen atağında açısını düzelten Aleksic, ceza sahasına girmeden şutunu attı, Djilobodji'ye çarpan top yön değiştirdi ve ağlara gitti: 2-0

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

57. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Sol kanattan Mustafa'nın ceza sahasına ortasında, Jevtovic ile Ba arasındaki mücadele sonrasında Jevtovic yerde kaldı. Hakem Sarper Barış Saka, VAR'dan gelen uyarı sonrasında saha kenarına gelerek pozisyonu izledi ve penaltı kararını verdi.

60. dakikada Maxim'in kullandığı penaltı atışında kaleci Volkan soluna uzanarak gole izin vermedi.

90+1. dakikada Başakşehir gole yaklaştı. Abeid'in kafa pasıyla Gaziantep ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Dennis'in şutunda, meşin yuvarlak kaleci Nita'ya çarptı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

RAMS Başakşehir mücadeleyi 2-0 kazandı.


#Süper Lig
#Başakşehir
#Gaziantep
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu yönetiminde Kayserispor’u 3-0 mağlup etti | ÖZET