Başakşehir-Gaziantep FK: 2-0

Başakşehir, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı. Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Jerome Opoku ve 33. dakikada kendi kalesine Djilobodji kaydetti.