Başakşehir maçında ilginç an! Bertuğ Yıldırım'ın kaçırdığı gol şoke etti | İZLE

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 2. haftasında RAMS Başakşehir ile Boluspor takımları Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda karşılaştı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarının heyecanı devam ediyor. Başakşehir'in Boluspor'la oynadığı maçta Bertuğ Yıldırım, yüzde yüzlük gol pozisyonunda başarılı olamadı. Bu anlar, sosyal medyada gündem oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup müsabakalarıyla devam ediyor. Süper Lig ekiplerinden Başakşehir sahasında Boluspor'la karşı karşıya geldi.
Mücadeleye Bertuğ Yıldırım'ın kaçırdığı gol damga vurdu. 41. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Yıldırım, topu auta gönderdi.
Genç golcünün pozisyonu sosyal medyada da gündem oldu.
İŞTE O ANLAR
