Başakşehirspor - Göktürkspor maçında futbolcular birbirine girdi

11:5326/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
IHA
Kavgada yaralıların olduğu bildirildi.
Kavgada yaralıların olduğu bildirildi.

İstanbul’un Eyüpsultan İlçesi Göktürk semtinde oynanan Süper Amatör Ligi karşılaşmasında Başakşehirspor ile Göktürkspor futbolcuları arasında kavga çıktı. Maçta yaşanan gerginlik antrenörler ve hakemlerin araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.

Süper Amatör Ligi’nde oynanan Başakşehirspor - Göktürkspor maçında saha içi karıştı. İddiaya göre, müsabakanın ikinci yarısında iki takım futbolcuları arasında sözlü tartışma başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Futbolcuların birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdığı anlarda saha karıştı.


Antrenörler ve hakemler araya girerek oyuncuları ayırmaya çalıştı. Yaşanan gerginlik çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

