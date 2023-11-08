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Spor

Aslan galibiyet peşinde

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında bugün Bayern Münih'in konuğu olacak. Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da iyi futbola rağmen deviremediği Alman ekibini deplasmanda yenmeye çalışacak. Peki Bayern Münih-Galatasaray maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Bayern Münih'in ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i nasıl olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Umut Yılmaz
09:17 - 8/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 09:18 - 8/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Galatasaray grupta ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray grupta ikinci sırada yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, deplasmanda bugün saat 23.00'de Bayern Münih'in konuğu olacak. Gruptaki diğer maçta aynı saatte Kopenhag ile Manchester United karşılaşacak.


Bayern Münih'e karşı İstanbul'da üstün bir oyun sergileyen Galatasaray aynı oyun şablonuyla Münih'te sahaya çıkacak. Sarı kırmızılılar, İstanbul'da yarım bıraktığı işi Münih'te tamamlamaya çalışacak. Teknik direktör Okan Buruk bugünkü maçta savunma ağırlıklı bir kadro düşünmüyor. Rakipten çekinmeyen futbolcular, galibiyet için birbirlerini motive ediyor.


İlk 3 maçında 4 puan toplayan ve 2. sırada yer alan Galatasaray, ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalmış, deplasmanda Manchester'ı United'ı 3-2 yendikten sonra İstanbul'da Bayern Münih'e 3-1 kaybetmişti.


Muslera ve Icardi kadroda

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında dirseği çıkan ve kaslarında kanama ve yırtık tespit edilen Muslera 3 günlük tedavi sonrası dün takımla çalıştı ve oynamak istediği için maç kafilesine dahil edildi. Uruguaylı kalecinin son durumuna bugün bakılacak. Son maçlarda iğne ile sahaya çıkan İcardi ise dün idmana çıkmazken, takım kafilesinde yer aldı.


Bayern Münih-Galatasaray maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Saat 23.00'de başlayacak olan mücadele EXXEN'den yayınlanacak.


Bayern Münih ve Galatasaray'ın muhtemel 11'leri

Bayern Münih
: Neuer, Mazraoui, Upamecano, Kim Min-Jae, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Musiala, Sane, Kane
Galatasaray:
Muslera (Günay), Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kaan, Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, İcardi



#Galatasaray
#Şampiyonlar Ligi
#Bayern Münih
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Bayern Münih'e konuk olacak