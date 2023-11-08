UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, deplasmanda bugün saat 23.00'de Bayern Münih'in konuğu olacak. Gruptaki diğer maçta aynı saatte Kopenhag ile Manchester United karşılaşacak.

Bayern Münih'e karşı İstanbul'da üstün bir oyun sergileyen Galatasaray aynı oyun şablonuyla Münih'te sahaya çıkacak. Sarı kırmızılılar, İstanbul'da yarım bıraktığı işi Münih'te tamamlamaya çalışacak. Teknik direktör Okan Buruk bugünkü maçta savunma ağırlıklı bir kadro düşünmüyor. Rakipten çekinmeyen futbolcular, galibiyet için birbirlerini motive ediyor.

İlk 3 maçında 4 puan toplayan ve 2. sırada yer alan Galatasaray, ilk maçında Kopenhag ile 2-2 berabere kalmış, deplasmanda Manchester'ı United'ı 3-2 yendikten sonra İstanbul'da Bayern Münih'e 3-1 kaybetmişti.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında dirseği çıkan ve kaslarında kanama ve yırtık tespit edilen Muslera 3 günlük tedavi sonrası dün takımla çalıştı ve oynamak istediği için maç kafilesine dahil edildi. Uruguaylı kalecinin son durumuna bugün bakılacak. Son maçlarda iğne ile sahaya çıkan İcardi ise dün idmana çıkmazken, takım kafilesinde yer aldı.