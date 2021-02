Bayern Münih Şampiyonlar Ligi'nde Lazio'ya şans tanımadı

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Lazio ile Bayern Münih, Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Mücadeleye hızlı başlayan Münih, Robert Lewandowski ile 9. dakikada 1-0 öne geçti. Alman temsilcisi 21. dakikada Jamal Musiala ve 42. dakikada da Leroy Sane’nin golleri ile ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da golle başlayan Münih 47. dakikada Francesco Acerbi’nin kendi kalesine attığı golle 4-0 yaptı. Lazio 49. dakikada Joaquin Correa’nın golü ile skoru 4-1’e getirdi.

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmayınca Bayern Münih, Lazio’yu 4-1 mağlup etti.