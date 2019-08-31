Benzia resmen Olympiakos'ta
AVRUPA LİGLERİ

Benzia resmen Olympiakos'ta

Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos, geçen sezon kiralık olarak Fenerbahçe forması giyen Yassine Benzia'yı kadrosuna kattı.

Haber Merkezi DHA
Benzia, yeni takımının formasıyla poz verdi.

Benzia, yeni takımının formasıyla poz verdi.

Olympiakos, geçen sezon Fenerbahçe'de mücadele eden ancak beklentileri karşılayamayan Benzia'yı Fransa ekibi Lille'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

Yunan ekibi daha önce de Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Valbuena'yı kadrosuna katmıştı.

  • 24 yaşındaki Cezayirli Benzia, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 20 maçta gol atamazken 1 asist yapmıştı.

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