Benzia resmen Olympiakos'ta

Olympiakos, geçen sezon Fenerbahçe'de mücadele eden ancak beklentileri karşılayamayan Benzia'yı Fransa ekibi Lille'den satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak transfer ettiğini açıkladı.

Yunan ekibi daha önce de Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Valbuena'yı kadrosuna katmıştı.

24 yaşındaki Cezayirli Benzia, geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli formayla çıktığı 20 maçta gol atamazken 1 asist yapmıştı.