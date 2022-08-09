Spor Berat Özdemir El Ettifaqda Bonservis ücreti belli oldu
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Berat Özdemir El Ettifaq'da: Bonservis ücreti belli oldu

Trabzonspor, Berat Özdemir'in 2.5 milyon dolar ve bir sonraki satıştan yüzden 15 pay karşılığında El Ettifaq'a transfer olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Özdemir El Ettifaqda: Bonservis ücreti belli oldu
​Berat Özdemir

Trabzonspor, 5 Ocak 2021 tarihinde Gençlerbirliği'nden 2.5 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Berat Özdemir'in Suudi Arabistan takımlarından El Ettifaq'a transfer olduğunu açıkladı.

2.5 milyon dolar karşılığında transfer oldu

Bordo-mavili kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, oyuncunun 2.5 milyon dolar karşılığında transfer olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Berat Ayberk Özdemir'İn, Ettifaq FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Ettifaq FC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 2.500.000.-USD ödeme yapacaktır. Ayrıca, oyuncunun üçüncü bir kulübe transferi halinde, 2.500.000.-USD'yi aşan kısmın %15'i, Ettifaq FC tarafından Kulübümüze ödenecektir" denildi.

  • El Ettifaq Kulübü, Berat Özdemir'in transfer videosunu 'Komando' ifadesiyle paylaşırken, 24 yaşındaki oyuncu senelik 1 milyon euro kazanacak.
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