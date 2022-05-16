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Berat Özdemir: Trabzon'da ayaklarımız yerden kesildi

Trabzonspor forması giyen Berat Özdemir, şampiyonluk kutlamalarında çok eğlendiklerini söyledi. 23 yaşındaki futbolcu, "50-60 bin kişi stadyumda, stadyum dışında festival havasında geçen eğlencede çok güzel anlar yaşadık" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Berat Özdemir: Trabzonda ayaklarımız yerden kesildi
Berat, sahneye 'Kulüp' şarkısıyla çıktı.

Berat Özdemir, Altay maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Kariyerindeki ilk şampiyonluğunu aldığını hatırlatan Berat Özdemir, "İkinci kupam, ilk Süper Lig kupam. Umarım niceleri olur. Sezon başında belirlediğimiz hedeflerden birine ulaştık. Gönül isterdi ki Türkiye Kupası'nı da alalım ama umarım önümüzdeki sene bunu başarabiliriz. Tüm Trabzonspor taraftarına, Trabzonspor aşıklarına hayırlı uğurlu olsun. Trabzon'da bizim ayaklarımız yerden kesildi. 50-60 bin kişi stadyumda, stadyum dışında festival havasında geçen eğlencede çok güzel anlar yaşadık. Umarım biz eğlendiğimiz kadar onları da eğlendirebilmişizdir" dedi.

"Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef kupalardır"

Bordo-mavili kulüpte hedefin her zaman kupalar olduğunu dile getiren 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Trabzonspor'un olduğu her yerde hedef, hedefler vardır. Hedefler; kupadır, kupalardır. Biz de Trabzonspor armasına yakışır bir şekilde umarım Trabzonspor'u her kulvarda temsil ederiz" ifadelerini kullandı.

Şampiyon kupasını İstanbul’da da kaldırdı
SPOR
Şampiyon kupasını İstanbul’da da kaldırdı

Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı
OYNAT 00:56
Trabzonspor şampiyonluk kupasını kaldırdı
Trabzon'da bugün tam bir karnaval havası yaşandı. Işık ve lazer gösterilerine sahne olan Medical Park Stadyumu'nda Başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcular seçtikleri şarkılarla tek tek sahaya çıktı ve şampiyonluk kupasını kaldırdı.



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