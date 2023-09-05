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Spor

Berat Özdemir'de işlem tamam

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da yabancı oyuncu arayışları devam ederken sürpriz bir hamle geldi. Bordo-mavili takım, eski oyuncusu Berat Özdemir ile bir yıllığına kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Ali Kemal Yazıcı
09:31 . 5/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Berat Özdemir sağlık kontrolünden geçti.

Berat Özdemir sağlık kontrolünden geçti.

Kadrosunu takviye etmek için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da yabancı oyuncu arayışları devam ederken sürpriz bir hamle geldi. Bordo-mavili takım, imza aşamasına gelen eski oyuncusu Berat Özdemir ile her konuda anlaşmaya vardı. Suudi Arabistan takımlarından Al İttifak'ta forma giyen 25 yaşındaki ön libero için bir yıllığına bedelsiz olarak kiralama konusunda anlaşıldı.


Berat Özdemir, dün sabah saatlerinde ise İstanbul'a geldi. Trabzonspor'un sponsor hastanesinde sağlık kontrolüne giren Berat Özdemir, daha sonra sözleşme imzalamak üzere Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın ofisine giderek kendisini kiralık olarak bir yıllığına bordo-mavili takıma bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.


Bir sezon sonra geri döndü

Futbol hayatına Gençlerbirliği'nde başlayan Berat Özdemir, bir dönem bir başka Ankara temsilcisi Hacettepe'de de forma giydi. 25 yaşındaki oyuncu, 2020-2021 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer oldu. Berat Özdemir, o sezon TFF Süper Kupa'yı kazanan kadroda kendisine yer buldu. Berat, o dönemde 16 maç bordo-mavili takımın formasını giydi. 25 yaşındaki oyuncu, şampiyonluğun geldiği 2021-2022 sezonunda da Trabzonspor kadrosundaydı. Berat, şampiyonluk sezonunda 43 resmi maça çıkarken 1 gol ve 1 asistle takımına katkı sağladı. Geçen sezonun başında ise Al İttifak transfer olan 25 yaşındaki oyuncu, bir sezon sonra yeniden bordo-mavili takımın yolunu tutmuş oldu.






#Trabzonspor
#Berat Özdemir
#Al İttifak
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