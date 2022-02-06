Spor Berkay Özcan gol sevincini anlattı TikTokta gördüm
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Berkay Özcan gol sevincini anlattı: TikTok'ta gördüm

Başakşehir forması giyen Berkay Özcan, Fenerbahçe filelerini havalandırdıktan sonra Tolga Ciğerci'yle birlikte yaptığı gol sevinci hakkında konuştu. Genç futbolcu, "TikTok'ta bir video var. Onu gördük ve çok beğendik. O yüzden yaptık" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Berkay Özcan gol sevincini anlattı: TikTokta gördüm
İki futbolcunun gol sevinçlerdeki uyumu dikkati çekiyor.

Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golü kaydeden Berkay Özcan, mücadele sonrası Tolga Ciğerci ile birlikte yayıncı kuruluş mikrofonuna açıklamalarda bulundu.

"Artık topla da aktifim"


Mücadeleyi değerlendiren Berkay Özcan, "Bizim için önemli bir maçtı. 2 maç üt süte yenilmiştik. İyi bir rakibe karşı oynadık, elimizden geleni yaptık. Fenerbahçe de iyi bir takım. Kazandığımız için mutluyuz. Emre Hoca ile Erdinç Hoca benimle çok konuşuyor, beni geliştirdiler. Artık topla da aktifim. İnşallah onları daha çok sevindiririm'' ifadelerini kullandı.

"TikTok'ta gördük"


Tolga Ciğerci ile birlikte yaptığı gol sevinci hakkında da konuşan 23 yaşındaki, "TikTok'ta iki futbolcunun yaptığı bir video var. Onu gördük ve çok beğendik. Ondan dolayı biz birlikte bu gol sevinci yaptık. Antalyaspor maçında farklı sevindik, başka maçta daha başka olacaktır" dedi.


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