Berkay Özcan gol sevincini anlattı: TikTok'ta gördüm

Başakşehir, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Turuncu-lacivertlilere galibiyeti getiren golü kaydeden Berkay Özcan, mücadele sonrası Tolga Ciğerci ile birlikte yayıncı kuruluş mikrofonuna açıklamalarda bulundu.

"Artık topla da aktifim"





Mücadeleyi değerlendiren Berkay Özcan, "Bizim için önemli bir maçtı. 2 maç üt süte yenilmiştik. İyi bir rakibe karşı oynadık, elimizden geleni yaptık. Fenerbahçe de iyi bir takım. Kazandığımız için mutluyuz. Emre Hoca ile Erdinç Hoca benimle çok konuşuyor, beni geliştirdiler. Artık topla da aktifim. İnşallah onları daha çok sevindiririm'' ifadelerini kullandı.

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"TikTok'ta gördük"





Tolga Ciğerci ile birlikte yaptığı gol sevinci hakkında da konuşan 23 yaşındaki, "TikTok'ta iki futbolcunun yaptığı bir video var. Onu gördük ve çok beğendik. Ondan dolayı biz birlikte bu gol sevinci yaptık. Antalyaspor maçında farklı sevindik, başka maçta daha başka olacaktır" dedi.





🥳 Tolga Ciğerci ve Berkan Özcan'ın gol sevinçleri! #FBvBFK



🗣️ Berkay Özcan: "TikTok'ta iki futbolcunun yaptığı bir video var. Onu gördük ve çok beğendik. O yüzden yapıyoruz." pic.twitter.com/ybybC2Hdy6 REKLAM February 5, 2022

SPOR Berkay'ın golü sonrasında Emre Belözoğlu'nun tepkisi dikkat çekti