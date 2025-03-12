Berkay Özcan'dan Bodrumspor'a gözdağı

Maç hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Berkay, "Bütün maçlar önemli ama Bodrum FK maçı bizim için ayrı bir öneme sahip. Kendi sahamızda oynuyoruz ve taraftarımızın desteğiyle bu karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Ona göre de antrenmanlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.