Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Berkay Özcan'dan Bodrumspor'a gözdağı

Berkay Özcan'dan Bodrumspor'a gözdağı

17:3212/03/2025, Wednesday
AA
Sonraki haber
Çaykur Rizesporlu futbolcu Berkay Özcan, Bodrum FK maçını değerlendirdi
Çaykur Rizesporlu futbolcu Berkay Özcan, Bodrum FK maçını değerlendirdi

Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında, 16 Mart Pazar günü sahasında Sipay Bodrum FK ile karşılaşacak Çaykur Rizespor’un orta saha oyuncusu Berkay Özcan, sahaya galibiyet hedefiyle çıkacaklarını söyledi.

Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesinde basın mensuplarına konuşan Berkay Özcan, son oynadıkları Antalyaspor maçında yenildiklerini hatırlatarak, pazar günü 3 puan alacaklarını iddia etti.


Maç hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Berkay, "Bütün maçlar önemli ama Bodrum FK maçı bizim için ayrı bir öneme sahip. Kendi sahamızda oynuyoruz ve taraftarımızın desteğiyle bu karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Ona göre de antrenmanlarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.


Berkay Özcan, milli takımda oynama arzusunun da devam ettiğini dile getirerek, "Her oyuncunun milli formayı giymek gibi bir hedefi vardır. Bunun için sahada elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.




#Berkay Özcan
#Rizespor
#Bodrumspor

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa iftar vakti 12 Mart 2025: Bursa’da iftara ne kadar kaldı, iftar saat kaçta, oruç kaçta açılacak?