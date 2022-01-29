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Berna Gözbaşı: Senegal kimle oynasa rakibini tutuyorum

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Mame Thiam’ın formasını giydiği Senegal Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası’ndan elenmesini beklediklerini söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Berna Gözbaşı: Senegal kimle oynasa rakibini tutuyorum
Başkan Berna Gözbaşı ve teknik direktör Hikmet Karaman

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Mame Thiam’ın bir an önce takıma dönmesi için Senegal Milli takımının elenmesini beklediklerini ancak takımın şampiyonluğa gittiğini söyledi.

Berna Gözbaşı, "Mame Thiam dönsün diye Senegal’in elenmesini bekliyoruz ama onlar da şampiyonluğa gidiyor. Kimle oynuyorlarsa rakibini tutuyorum. Fenerbahçeliler, ’Thiam sizde nasıl oynuyor?’ diye soruyor. Bilmiyorum, demek ki ortamdan dolayı" dedi.

Mame Thiam’ın formasını giydiği Senegal milli takımı, Afrika Uluslar Kupası’nda Çeyrek finale yükseldi. Senegal, 30 Ocak 2022 günü Ekvator Ginesi ile Yarı finali yükselmek için mücadele edecek.

Thiam, Kayserispor formasıyla çıktığı 16 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi.
Thiam, Kayserispor formasıyla çıktığı 16 maçta 9 gol atma başarısı gösterdi.
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