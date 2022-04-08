Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Spor Berna Gözbaşıdan Thiam söylentilerine tepki
FUTBOL FUTBOL

Berna Gözbaşı’dan ’Thiam’ söylentilerine tepki

Yukatel Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, takım futbolcularından Mame Thiam’ın Beşiktaş’a transfer olacağı söylentilerine tepki gösterdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Berna Gözbaşı’dan ’Thiam’ söylentilerine tepki
Mame Thiam

Ligde son haftalarda sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, Göztepe maçına odaklanmışken sosyal paylaşım sitelerinde Mame Thiam’ın önümüzdeki sezon Beşiktaş’ta olacağı yönünde haberler çıktı.

"Lig devam ederken ayıp"

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı da, bu haberlere tepki gösterdi. Sosyal paylaşım sitesindeki hesabından açıklama yapan Berna Gözbaşı, ’Mame Thiam Beşiktaş’ta’ yönündeki paylaşımlara, “Bundan Mame Thiam’ın, Ahmet Nur Çebi’nin ve Berna Gözbaşı’nın haberi yok. Bırakın şu menajer algı, piyasa yapma ve futbolcu kafa karıştırma haberlerini. Lig devam ederken ayıp” cevabı ile tepki gösterdi.

  • Mame Thiam bu sezon 20 maçta 10 gol ve 4 asistle oynadı.
Askerlere artık yasak

Askerlere artık yasak

​Rusya 'moralleri daha fazla bozulmasın' diye harekete geçti.
Mavi Vatana Türk damgası

Mavi Vatan'a Türk damgası

​SİHA'lar da yer alacak: Donanmalar fırtına koparacak.
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret: Çete lideri

​Kötü kokular gelince fark edildi

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.