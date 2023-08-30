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Spor

Bertuğ Yıldırım Rennes'e transfer oldu

Fransız ekibi Rennes, Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı transfer ettiğini resmen duyurdu. Rennes, Bertuğ Yıldırım ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

00:57 . 30/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bertuğ Yıldırım, Rennes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bertuğ Yıldırım, Rennes ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Hatayspor'un genç golcüsü Bertuğ Yıldırım, Fransız takımlarından Rennes'e Transfer oldu.


Ligue 1 ekiplerinden Rennes, Bertuğ Yıldırım'ı transfer ettiğini resmen açıkladı. Transferle ilgili yapılan duyuruda 21 yaşındaki forvetle 5 yıllık mukavele imzalandığı aktarıldı.


Resmi açıklama geldi

Kendisini Rennes'e bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra açıklamalar yapan Bertuğ Yıldırım, "Rennes'in projesinde yer aldığı için çok mutluyum. Takım harika bir sezon geçirdi ve umarım bu yıl daha ileriye gider. İmzadan önce Doğan Alemdar ile konuştum. Bana takım ve şehir hakkında güzel şeyler anlattı." dedi.


Kendi tarzından da bahseden Yıldırım, "Rekabetçi bir ruhum var. Forma giydiğim her an elimden gelenin en iyisini yapmak için mücadele ederim. Ligue 1'in zorlu, güçlü ve hızlı oynandığını biliyorum. Avrupa Ligi'nde oynayacak olmamız da oldukça heyecan verici." ifadelerini kullandı.



#Bertuğ Yıldırım
#Rennes
#Transfer
40 dakika önce
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